Wesley Safadão comanda o Bloco Vai Safadão e agita o Mangueirão com artistas convidados

Comandado por Wesley Safadão, o Mangueirão, em Belém, recebeu o Bloco Vai Safadão na abertura do pré-Carnaval no Circuito Mangueirão, neste sábado (17). Com ingressos esgotads, a edição marcou o retorno da programação carnavalesca na capital paraense. Além de Safadão, participaram Léo Santana, Joelma e Marcynho Sensação.

O estacionamento do Mangueirão ficou completamente lotado logo nas primeiras horas da noite, com forte presença de público. Antes mesmo das 18h, o movimento já era intenso, com uma chegada constante de foliões para acompanhar as atrações do pré-Carnaval. Quase perto das 23h, Wesley Safadão subiu no trio, levantando o público, inclusive um dos sucessos foi "Tava na Revoada".

Artistas convidados

Marcynho Sensação abriu a programação com músicas já conhecidas do público, entre elas “Tu Xera”. Outra faixa executada foi “Rolê”, parceria do artista com Tarcísio do Acordeon. O pagode baiano de Léo Santana, o "GG da Bahia" veio na sequência, empolgando a multidão com seu repertório que mistura axé, pagode e funk e inclui hits que dominam as playlists de Carnaval, como “Contatinho”, “Zona de Perigo”, “Toma”, entre outros.

Joelma, um dos grandes nomes da música paraense, também tem presença marcada no evento, levando ao Mangueirão, com um repertório que atravessa gerações. Dona de clássicos como “Dançando Calypso”, “A Lua Me Traiu” e “Voando pro Pará”, no palco, a cantora revisita sucessos que marcaram sua trajetória.

Safadão desembarcou em Belém após encerrar o WS On Board, festival que realiza a bordo de um navio, para comandar o trio elétrico no Mangueirão. O cantor deve fazer uma apresentação com mais de duas horas de duração. Em julho, ele esteve no estádio como uma das atrações do “Parárraiá”.

Grande momento

O artista vive um grande momento nas paradas brasileiras: em 2024 ele colocou mais de dez músicas entre as mais ouvidas no Brasil, segundo ranking da Billboard Brasil Hot 100, com faixas como “Oi Vida”, “Ninguém Sabe” e “Pega o Guanabara” consolidando sua presença nas playlists de streaming e nas rádios.