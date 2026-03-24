Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wellen Ávila celebra 11 anos de carreira com o 1º audiovisual gravado em Belém

Cantora faz um passeio por estilos diferentes com interpretações de entrega total em show com muito agito para a galera

Eduardo Rocha
fonte

Wellen Ávila e banda: músicas para mexer com a galera que não abre mão dos clássicos (Foto: Reprodução)

Para quem gosta de rock, pop rock e baladas para reunir os amigos ou mesmo ficar curtindo sozinho, contar com uma banda ou um artista interpretando tudo isso em uma entrega total no palco é uma pedida e tanto. A cantora Wellen Ávila pensa dessa forma e, então, ao chegar a 11 anos de uma carreira musical expressiva, ela decidiu gravar o primeiro audiovisual com um repertório de clássicos desses estilos. O trabalho acaba de ser lançado e já pode ser conferido no YouTube aqui .

Wellen Ávila conta como foi construir esse audiovisual, gravado no Studio Pub em janeiro deste ano e intitulado "Wellen Ávila - O Melhor do PopRock, Flashback e Love Songs". No show, a cantora interpreta canções de artistas como Tina Turner, Madonna, R.E.M., Creedence Clearwater Revival, Guns N´ Roses, Morrisey, The Cure, Cazuza, Ozzy Osbourne e muito mais. 

"Esse repertório é a trilha sonora da minha formação como artista. Escolhi músicas que não são apenas sucessos, mas 'emblemas' que moldaram meu gosto musical. Cantar pop rock, flashback e love songs é revisitar memórias afetivas minhas e do público. Esse audiovisual é a celebração de uma fase onde me sinto pronta para mostrar minha identidade através dessas grandes obras, conectando gerações em um único show", diz Wellen.

Jornada

Ela relata que a seleção de músicas foi um processo muito cuidadoso, em que Wellen analisou "o que fazia os olhos do público brilharem"  nos shows dela. "E o que eu, como fã, amaria ouvir em uma performance ao vivo. Busquei um equilíbrio: a energia do rock para vibrar, o flashback para emocionar e as love songs para acolher. É um setlist pensado para ser uma jornada emocional de quase uma hora e meia".

A caminhada dessa artista na música, como a própria Wellen ressalta, já tem uma história de dedicação e aprendizado constante. "Há 11 anos escolhi o rock e o pop rock, pois são gêneros que permitem uma entrega vocal e cênica sem filtros. No rock, eu encontro a liberdade de ser autêntica, de usar a voz com potência e de trocar uma energia genuína com a plateia. É onde eu me sinto em casa".

E no audiovisual, Wellen Ávila conta com músicos de primeira linha. "Tive a honra de estar acompanhada por músicos incríveis que abraçaram esse projeto comigo: Iago Almeida na bateria, André Mourão no baixo e Edinho Quaresma na guitarra e produção musical", relata a artista, feliz com o lançamento do primeiro audiovisual e que tem agradado em cheio aos fãs da cantora como "uma experiência ao vivo completa".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

wellen ávila
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Margarida Schivasappa celebra 39 anos com show em homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho

Show reúne Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens no palco

24.03.26 18h01

DINÂMICA DA SEMANA

Semana turbo no BBB 26: programa terá três eliminações em poucos dias; entenda

Programação especial começa nesta quarta-feira (25)

24.03.26 15h32

APELO

Anitta relata desespero nas redes após irmão ficar 'preso' em Paris

O irmão da cantora teve sua jaqueta com passaporte furtada e não consegue sair do aeroporto

24.03.26 14h24

MÚSICA

Estela Ceregatti e a paraense Márcia Kambeba lançam videoclipe em manifesto à resistência das mulher

O lançamento ocorre no dia 27 de março no YouTube e reúne uma equipe majoritariamente feminina para reafirmar a voz das mulheres indígenas

24.03.26 12h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

DESPEDIDA

Veja detalhes do velório e da despedida do ator Gerson Brenner

O velório será realizado nesta quarta-feira 25, das 9h às 12h

24.03.26 11h38

HIGIENE

Famosos 'fedorentos': confira 12 celebridades que não tomam banho

Lista reúne celebridades internacionais que já revelaram evitar banhos frequentes e levanta debate sobre higiene e saúde

23.03.26 18h10

luto

Morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

Artista ficou conhecido por novelas como Rainha da Sucata e convivia com sequelas de atentado sofrido em 1998

23.03.26 22h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda