Wellen Ávila celebra 11 anos de carreira com o 1º audiovisual gravado em Belém

Para quem gosta de rock, pop rock e baladas para reunir os amigos ou mesmo ficar curtindo sozinho, contar com uma banda ou um artista interpretando tudo isso em uma entrega total no palco é uma pedida e tanto. A cantora Wellen Ávila pensa dessa forma e, então, ao chegar a 11 anos de uma carreira musical expressiva, ela decidiu gravar o primeiro audiovisual com um repertório de clássicos desses estilos. O trabalho acaba de ser lançado e já pode ser conferido no YouTube aqui .

Wellen Ávila conta como foi construir esse audiovisual, gravado no Studio Pub em janeiro deste ano e intitulado "Wellen Ávila - O Melhor do PopRock, Flashback e Love Songs". No show, a cantora interpreta canções de artistas como Tina Turner, Madonna, R.E.M., Creedence Clearwater Revival, Guns N´ Roses, Morrisey, The Cure, Cazuza, Ozzy Osbourne e muito mais.

"Esse repertório é a trilha sonora da minha formação como artista. Escolhi músicas que não são apenas sucessos, mas 'emblemas' que moldaram meu gosto musical. Cantar pop rock, flashback e love songs é revisitar memórias afetivas minhas e do público. Esse audiovisual é a celebração de uma fase onde me sinto pronta para mostrar minha identidade através dessas grandes obras, conectando gerações em um único show", diz Wellen.

Jornada

Ela relata que a seleção de músicas foi um processo muito cuidadoso, em que Wellen analisou "o que fazia os olhos do público brilharem" nos shows dela. "E o que eu, como fã, amaria ouvir em uma performance ao vivo. Busquei um equilíbrio: a energia do rock para vibrar, o flashback para emocionar e as love songs para acolher. É um setlist pensado para ser uma jornada emocional de quase uma hora e meia".

A caminhada dessa artista na música, como a própria Wellen ressalta, já tem uma história de dedicação e aprendizado constante. "Há 11 anos escolhi o rock e o pop rock, pois são gêneros que permitem uma entrega vocal e cênica sem filtros. No rock, eu encontro a liberdade de ser autêntica, de usar a voz com potência e de trocar uma energia genuína com a plateia. É onde eu me sinto em casa".

E no audiovisual, Wellen Ávila conta com músicos de primeira linha. "Tive a honra de estar acompanhada por músicos incríveis que abraçaram esse projeto comigo: Iago Almeida na bateria, André Mourão no baixo e Edinho Quaresma na guitarra e produção musical", relata a artista, feliz com o lançamento do primeiro audiovisual e que tem agradado em cheio aos fãs da cantora como "uma experiência ao vivo completa".