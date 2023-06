Web Série ‘Deu Praia’: Neto Soares apresenta os encantos da Pérola do Caeté na companhia da família

O turismo no Pará não se limita apenas aos lugares mais conhecidos da capital. Todo ano, novas opções e estilos recolocam as atrações paraenses nas rotas turísticas nacionais e internacionais. A Web Série “Deu Praia”, produzida pelo fotógrafo Neto Soares, responsável também pela seção “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, surgiu com objetivo de destacar locais ainda pouco conhecidos, com ênfase em espaços para o contato com a natureza e com a gastronomia local.

No episódio especial dessa semana da web série, Neto Soares apresenta os encantos da Pérola do Caeté na companhia de sua família. Segundo o fotógrafo e apresentador da série, “ao longo do episódio, os telespectadores podem testemunhar momentos inesquecíveis de união familiar, cenários lindos e muita diversão em família”, afirmou. O objetivo do episódio especial da semana é mostrar um turismo voltado para a família, onde tanto as crianças quanto os adultos possam desfrutar de bons momentos.

A atmosfera familiar foi o destaque da semana na web série. “A família Soares desfrutou de um momento único assando marshmallows em uma grande fogueira na praia da Vila dos Pescadores, banho de mar, passeio de bicicleta e a culinária ímpar da região do Caeté”, reforçou. No quadro esportivo do episódio, os telespectadores são levados em uma emocionante aventura de canoa havaiana pelo Rio Caeté, em parceria com o clube Muiraquite.

Para o fotógrafo e produtor, que se especializa em retratar o Norte do Brasil, especialmente o Pará, a região amazônica brasileira possui riquezas culturais e naturais únicas. A web série é uma importante ferramenta para levar ainda mais a cultura paraense e seus encantos para além das fronteiras geográficas. “Para cada episódio, temos uma viagem com riqueza de detalhes, são pequenos paraísos, todos deveriam conhecer”, concluiu Neto.

