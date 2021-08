Warner Bros anuncia o retorno do 'DC FanDome', evento destinado ao universo da DC Comics

Prepare sua capa! DC FanDome, a maior experiência global para fãs, retorna no sábado, 16 de outubro, com um novíssimo e épico evento em streaming. O evento virtual gratuito dará novamente boas-vindas aos fãs de todo o mundo para se envolverem no Multiverso da DC no site DCFanDome.com e celebrar as estrelas e criadores de seus filmes, séries live-action e animadas, jogos, quadrinhos e lançamentos de home entertainment preferidos. O DC Kids FanDome também será lançado com uma experiência especial e segura para crianças, separadamente em DCKidsFanDome.com. Além disso, o DC FanDome 2021 estará disponível nas plataformas Twitch, YouTube, Facebook e Twitter, dando aos fãs mais maneiras de assistir aos eventos do Hall dos Heróis no DC FanDome.

Para Ann Sarnoff, presidente e CEO da divisão Studios and Networks Group da WarnerMedia, o evento será uma oportunidade única para os fãs. "DC FanDome 2020 foi a pioneira nesse tipo de experiência virtual de nível global e apresentou todos os aspectos do Universo DC com escala e acesso sem precedentes. Este ano, estamos pegando tudo o que as pessoas amaram no DC FanDome e turbinando para levar um super fan service com estreias ainda mais exclusivas, notícias de última hora, entrevistas detalhadas e insights das estrelas e equipes criativas de seus conteúdos favoritos da DC", afirma.