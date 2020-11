Waguinho volta a ser internado em hospital no Rio

O cantor waguinho voltou a ser internado, nesta quarta-feira (5), após sentir fortes dores. Na semana passada, o cantor deu entrada no Hospital Calren, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, onde passou por uma cirurgia de retirada de cálculo renal.

O cantor mandou uma nota à coluna de Fábia Oliveira explicando: "Há 15 dias fui ao Hospital Calren com fortes dores e, após ser muito bem atendido pelo Dr José Augusto, foi diagnosticado a presença de cálculo nos dois rins. Realizei o primeiro procedimento cirúrgico com sucesso, tendo alta no dia seguinte Continuei com medicação antibiótica em casa, já programado um segundo tempo cirúrgico nesta quarta-feira (4). A cirurgia foi muito bem sucedida e eu me recupero ao lado da minha família. Agradeço ao médico e a todos os funcionários do Hospital Calren pelo profissionalismo e dedicação para que tudo desse certo. Deus abençoe a todos", disse o músico.