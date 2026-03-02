Capa Jornal Amazônia
Wagner Moura será entrevistado por Jimmy Kimmel nesta semana; saiba quando e como assistir

Apesar do talk-show não ter transmissão oficial no Brasil, as entrevistas do programa são postadas um dia após a exibição original, na internet

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura (Reprodução)

O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado nesta segunda-feira, 2, como a atração principal do programa Jimmy Kimmel Live!. A participação no programa de entrevistas do comediante Jimmy Kimmel ocorrerá na noite da próxima quarta-feira, 4, no canal de televisão norte-americano ABC.

Apesar do talk-show não ter transmissão oficial no Brasil, as entrevistas do programa são postadas um dia após a exibição original na página oficial do programa no YouTube. O brasileiro conversará com o apresentador sobre o longa O Agente Secreto, pelo qual Moura foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

Com a votação do Oscar se encerrando na próxima quinta-feira, 5, a data de aparição de Moura é uma última oportunidade de convencer os membros da Academia a votar nele. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o brasileiro participa do programa de Kimmel.

Em 2016, Wagner foi entrevistado pelo comediante para falar de sua atuação como o narcoterrorista Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática. Dez anos depois, ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto.

Ao longo dos últimos meses, Moura vem fazendo uma série de aparições na mídia norte-americana. O artista baiano, que mora nos Estados Unidos há cerca de sete anos, participou de programas como Late Night with Seth Meyers, The Drew Barrymore Show e The Daily Show.

O Oscar ocorre ainda este mês, no dia 15 de março. A cerimônia, que será apresentada pelo comediante Conan O'Brien, tem os longas Uma Batalha Após a Outra e Pecadores como os favoritos da noite.

O longa brasileiro está indicado em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco -, e tem fortes chances de vencer a categoria internacional. O seu grande rival na categoria é Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier.

CINEMA/WAGNER MOURA/ENTREVISTA/JIMMY KIMMEL/CONFIRMAÇÃO
