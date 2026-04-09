Wagner Moura inicia filmagens de novo longa no Norte; veja tudo que se sabe

A presença do ator Wagner Moura no Tocantins, que começou como especulação nas redes sociais, foi confirmada por fontes ligadas à produção audiovisual. O artista está no estado para as gravações do filme “O Aroma da Pitanga”, que terá locações em Palmas e no município de Porto Nacional.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (9), o longa será totalmente gravado no Tocantins e tem direção do cineasta argentino Lisandro Alonso. A produção conta ainda com coprodução local e deve seguir com filmagens até o fim de abril.

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Wagner Moura foi visto gravando cenas na zona rural de Palmas, em uma empresa de reciclagem, nesta quinta-feira (9). A movimentação confirma o início das filmagens, que devem mobilizar equipes técnicas e profissionais da região ao longo das próximas semanas.

Antes da confirmação, a passagem do ator pelo estado já vinha sendo comentada após registros de uma visita técnica realizada no último fim de semana. Imagens e relatos compartilhados nas redes sociais levantaram a suspeita de uma produção de grande porte em andamento.

“O Aroma da Pitanga” é descrito como uma releitura do filme “O Gosto da Cereja”, obra consagrada que venceu o Festival de Cannes. A nova versão acompanha a trajetória de um homem de 50 anos que percorre áreas urbanas e periféricas em busca de alguém disposto a ajudá-lo em um plano extremo.

A narrativa se desenvolve a partir dos encontros do protagonista com diferentes personagens, abordando temas como solidão, moralidade e dilemas pessoais.

Produção envolve equipe local

A produção é assinada pela Bananeira Filmes, que confirmou que as gravações ocorrerão integralmente no Tocantins. Outros detalhes devem ser divulgados apenas no fim de abril.

O projeto também conta com participação de profissionais locais, incluindo o diretor e roteirista Miki Célio, do Projeto Café Cinema. Em Porto Nacional, as gravações devem ocorrer em diferentes momentos, com apoio direto de moradores e artistas da região.

Em 2026, Wagner Moura vive um dos momentos mais relevantes da carreira, impulsionado pelo reconhecimento internacional por trabalhos recentes no cinema. O ator brasileiro conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e teve destaque em produções indicadas a premiações internacionais.