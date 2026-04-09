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Star Wars: Wagner Moura entra no universo da saga como detetive em série sombria de Maul

Na série, Moura interpreta Brander Lawson, um policial veterano que atua na linha de frente contra atividades ilegais que se espalham pelo planeta.

Estadão Conteúdo
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Wagner Moura venceu a categoria de "Melhor Ator de Drama" e foi celebrado pelo seu time de coração, o Vitória (BA) (JORDAN STRAUSS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O universo de Star Wars acaba de ganhar um reforço brasileiro de peso. A nova animação Maul: Lorde das Sombras, lançada no Disney+, traz Wagner Moura em um papel central na trama e promete uma abordagem mais sombria e adulta dentro da franquia.

Na produção, o ator dá voz ao capitão Brander Lawson, um detetive experiente que investiga o submundo criminoso do planeta Janix. A presença do brasileiro chama atenção não apenas pelo destaque na narrativa, mas também por marcar sua entrada em um dos universos mais icônicos da cultura pop mundial.

Quem é o personagem de Wagner Moura?

Na série, Moura interpreta Brander Lawson, um policial veterano que atua na linha de frente contra atividades ilegais que se espalham pelo planeta. Diferente de heróis clássicos da franquia, Lawson surge como uma figura mais realista, um investigador calejado, que conhece bem os limites da lei e também suas falhas.

Descrito como misterioso, o personagem tem seu passado revelado aos poucos ao longo da trama. Em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa, o ator destacou que essa construção gradual foi um dos pontos que mais o atraíram, há camadas ainda desconhecidas, o que reforça o tom investigativo da narrativa.

Uma história mais sombria no universo Star Wars

Ambientada após os eventos de Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith, a animação acompanha a ascensão de Maul no submundo do crime. Dado como morto em A Ameaça Fantasma, o vilão retorna com o objetivo de reconstruir seu império após perdas significativas.

A série se posiciona em um momento delicado da cronologia: logo após a Ordem 66, quando o Império começa a consolidar seu poder e eliminar qualquer ameaça ligada à Força. Esse contexto abre espaço para uma narrativa mais densa, marcada por perseguições, conspirações e disputas por poder.

Entre crime, política e vingança

Diferente de outras produções da saga, Maul: Lorde das Sombras aposta em uma estrutura próxima a thrillers criminais. A trama gira em torno do tráfico de "spice" substância ilegal dentro do universo e das organizações que disputam esse mercado.

É nesse cenário que o personagem de Wagner Moura ganha relevância. Enquanto Maul tenta reconstruir seu domínio, Lawson surge como uma ameaça constante, investigando operações clandestinas e tentando conter o avanço do crime, mesmo diante da força do Império.

Representatividade e trajetória do ator

A participação de Wagner Moura também carrega um peso simbólico. O ator, conhecido por trabalhos como Tropa de Elite e pela série Narcos, retorna ao papel de agente da lei, mas agora em escala global e dentro de uma franquia histórica.

O próprio artista destacou a importância de fazer parte de Star Wars, mencionando o impacto que ver outros latinos em produções do universo teve em sua trajetória. Para ele, a presença de atores fora do eixo tradicional amplia horizontes e inspira novas gerações.

O que esperar da série

Com episódios lançados semanalmente, Maul: Lorde das Sombras aposta em uma narrativa mais madura, focada em conflitos internos, ambição e sobrevivência em tempos de domínio imperial.

A produção já chega com expectativa alta entre fãs, tanto pela expansão da história de Maul quanto pela proposta de explorar um lado menos explorado da franquia, onde heróis e vilões se confundem em meio ao caos político e criminal da galáxia.

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