Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura estará em série animada do universo 'Star Wars'

No universo Star Wars, Moura dará voz ao capitão Brander Lawson. O personagem é descrito como "um detetive policial de respeito" que tem um parceiro droide, chamado Two-Boots

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura estará no elenco de "Maul – Lorde das Sombras", nova série animada do universo "Star Wars" (Reprodução/Dreamworks)

O próximo projeto da carreira internacional de Wagner Moura foi revelado nesta quinta-feira, 22, horas após fazer história como o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Oscar. Moura estará no elenco da série animada Star Wars: Maul - Lorde das Sombras, que estreia no Disney+ em 6 abril.

No universo Star Wars, Moura dará voz ao capitão Brander Lawson. O personagem é descrito como "um detetive policial de respeito" que tem um parceiro droide, chamado Two-Boots. Na trama, dos mesmos criadores das séries Star Wars: A Guerra dos Clones e Star Wars Rebels, Lawson investiga acordos sombrios no planeta Janix e cruza o caminho do vilão Maul.

O brasileiro não é novato nas animações estrangeiras. Em 2022, ele dublou o Lobo Mau em Gato de Botas 2: O Último Pedido. Em entrevista ao The Washington Post, falando sobre o sotaque ser parte de seu apelo, Moura compartilhou que Ryan Coogler lhe disse recentemente que a interpretação do vilão animado inspirou os vampiros em Pecadores.

A dublagem do lobo, inclusive, rendeu a Moura uma indicação ao Annie Awards, conhecido como o Oscar da animação, na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filmes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/ANIMAÇÃO/STAR WARS: MAUL - LORDE DAS SOMBRAS/DISNEY+
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

CINEMA

Brasil no Oscar 2026: país recebe 5 indicações ao maior prêmio do cinema

O Agente Secreto supera Ainda Estou Aqui no número de indicações, com seleção em 4 categorias

22.01.26 11h37

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22/01)?

O filme "Pluft, O Fantasminha" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

22.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda