Wagner Moura escolhe filmes de Glauber Rocha e dos irmãos Dardenne no Criterion Closet

Nesta semana, o ator Wagner Moura participou do quadro Closet Picks promovido pela Criterion Collection, empresa de distribuição de filmes nos Estados Unidos. No quadro, os convidados são filmados dentro de uma espécie de armário, onde indicam seus filmes favoritos.

O primeiro filme indicado pelo brasileiro, candidato ao Oscar por sua atuação em O Agente Secreto, foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, do seu conterrâneo Glauber Rocha.

"Este é um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos", classificou Moura. "É um filme cheio de comentários sociais e muito bonito. É o filme que tem o cartaz mais bonito de todos os tempos, na minha opinião", completou elogiando outro conterrâneo, o baiano Othon Bastos, que interpreta Corisco.

"Eu gosto muito de filmes com personagens da classe trabalhadora", continuou Moura ao escolher o filme O Emprego, do italiano Ermanno Olmi. "Eu simplesmente adoro esse filme", comentou.

Ele então tira o box Scorseses World Cinema Project, que reúne filmes de diversas partes do mundo, selecionados pelo diretor Martin Scorsese. No box selecionado por Moura, ele destaca a presença de Pixote, de Hector Babenco. "Este é um clássico no Brasil", observou lembrando que trabalhou com Babenco em Carandiru.

De outro box da mesma coleção de Scorsese, Wagner Moura selecionou outro filme brasileiro, Limite, de Mário Peixoto. "É um filme experimental, lindo e muito tocante", destacou.

O próximo filme selecionado pelo brasileiro foi Memórias do Subdesenvolvimento, do cubano Tomás Gutiérrez Alea. "Eu nem posso contar pra vocês o que eu senti quando assisti a este filme", disse.

Por fim, Moura escolhe os filmes Rosetta e O Garoto da Bicicleta, dos irmãos Dardenne. "Esses caras são os meus cineastas favoritos no mundo por que eles conseguem falar sobre os jovens de uma maneira que eu nunca vi ninguém fazer", comentou.