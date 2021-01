Wagner Carvalho, ex de Gleice Damasceno, está namorando maquiadora

O ex-BBB Wagner Carvalho postou pela primeira vez ao lado da nova namorada, a maquiadora Sabrina Silva que Wagner passou a virada do ano. Ele assumiu a nova relação quase um ano depois do fim de seu relacionamento com Gleici Damasceno, campeã do "Big Brother Brasil 18".

Wagner e Sabrina se conheceram no carnaval de 2020, em São Paulo, e o namoro engrenou ao longo dos meses da pandemia. Além de trabalhar com beleza, Sabrina faz alguns trabalhos como modelo.