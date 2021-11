'Vou fazer foto com todo mundo', promete Anitta durante gravação de clipe no Ver-o-Peso, em Belém

Levando uma multidão ao Mercado Ver-o-Peso, a cantora Anitta, que grava um videoclipe em Belém nesta segunda-feira, 29, pediu compreensão aos fãs presentes no local. Após chegar a locação do clipe, em parceria com Pedro Sampaio, a cantora pegou um microfone e pediu para que os fãs se afastassem durante as gravações.

Anitta prometeu tirar fotos com todos os fãs presentes, caso contribuam com as gravaçoes. Relembrou a gravação de outro clipe, em que fez o mesmo pedido, e em seguida fez fotos com 500 pessoas.

"No final a gente faz a foto, porque senão eu não vou conseguir gravar o clipe. Então se todo puder se afastar, abrir pra gente gravar aqui no Mercado, eu agradeço. No final, eu prometo, dou minha apalavra que vou fazer foto com todo mundo", disse Anitta.

Assista: