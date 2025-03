Você viveu o Paráfolia? Relembre os melhores momentos da micareta paraense

O Paráfolia, micareta fora de época que agitou Belém por anos, deixou um legado de alegria e saudade. O evento, que reunia milhares de foliões, era palco de grandes nomes da música brasileira e de blocos icônicos que marcaram a história da cidade. Entre os mais famosos, destacavam-se o Nana Banana, que trazia a energia contagiante do Chiclete com Banana, e o Asa de Águia, com Durval Lelys e seus hits inesquecíveis. Ivete Sangalo, Daniela Mercury e É o Tchan também marcaram presença no evento, arrastando multidões e criando momentos memoráveis. A micareta era um verdadeiro caldeirão de ritmos e emoções, onde a alegria e a diversão eram os ingredientes principais.

O Paráfolia não era apenas um evento musical, mas um fenômeno cultural que unia pessoas de todas as idades e classes sociais. Seu legado ainda vive na memória dos paraenses que tiveram a oportunidade de participar dessa grande festa. Para muitos, foi ali que Belém mostrou que sabia fazer micareta tão bem quanto Salvador, consolidando o axé e a folia como parte do calendário de eventos da cidade. Hoje, os antigos foliões ainda relembram os tempos de abadás coloridos, trio elétrico e a magia de um evento que marcou gerações. As lembranças do Paráfolia permanecem vivas na memória dos belenenses, que guardam com carinho os momentos inesquecíveis vividos na micareta.