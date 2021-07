Você é cringe? Faça o teste e descubra o significado da palavra do momento

Você já ouviu falar na palavra "cringe"? A expressão foi uma das mais procuradas do google em junho e virou a nova modinha entre os adolescentes. Para compreender, vamos analisar o embate entre a geração Z (ou gen Z) que são os nascidos no fim da década de 1990 e a primeira década dos anos 2000. E os Millennials, ou geração Y, que nasceram entre o meio da década de 1980 e o meio da década de 1990.

Sempre houve um embate das gerações mais velhas com as geraçõe mais novas e, com o avanço da internet, criou-se vários neologismo (palavras novas), como crush, tbt, fandom, trollada, flopar, poser, biscoiteira, gringa, fanfic, vlw, stalkear, shippada, flw e sqn.

Segundo o professor do Centro de Formação Minds Idiomas, Rodrigo Berghan, a língua está em constante mudança e o contato do inglês emprestou vários termos para o portugues. "No inglês, cringe significa literalmente o ato de se encolher de medo. Ou no sentido figurado, sentir aquela vergonha alheia. Aqui no Brasil, o termo foi transformado em um adjetivo para qualificar se você é uma pessoa com atitudes que causam vergonha alheia. Com a transformação do termo no desenrolar do idioma, cringe, significa: brega, sem noção, ultrapassado e até forçado".

Você é cringe? Faça o teste e descubra!