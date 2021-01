Vocalista do grupo Carrapicho é diagnosticado com Covid-19

Zezinho Corrêa, vocalista do grupo Carrapicho, está intubado na UTI do Hospital Samel, em Manaus, após testar positivo para a Covid-19. O cantor do hit "Tic Tic Tac", que virou febre da década de 1990, sentiu febre e dores no corpo na última segunda-feira (4) e se submeteu a exame para diagnóstico do coronavírus, que apontou positivo para a doença.

“Pedimos por favor mais empatia e respeito com a família que nesse momento segue exclusivamente voltada para a total recuperação do nosso querido", diz a legenda da foto que traz a nota oficial sobre o estado do artista. O comunicado faz referência a notícias falsas que foram divulgadas sobre o quadro do artista.

"Notícia boa é para ser espalhada. Fake news devem ser repudiadas. Nós, da família do Zezinho Corrêa, viemos, por meio desta, informar que ele está na UTI do Samel, intubado, mas se recuperando bem da Covid. Com 100% de saturação. Agradecemos os verdadeiros amigos, que estão na torcida por sua recuperação e pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam que Zezinho teria falecido. Breve ele estará de volta aos palcos e ao nosso convívio, se Deus quiser", informam os familiares.

Em 2020, ele e outros integrantes do grupo Carrapicho - que era composto por 12 pessoas - decidiram comemorar os 40 anos de carreira para relembrar os sucessos que conquistaram o Brasil em 1996.

De acordo com a biografia do cantor, intitulada 'Eu quero tic, tic, tac - A saga de Zezinho Corrêa' e lançada em 2017, o período vivido por ele no Rio de Janeiro antes de ser revelado como vocalista do grupo, foi marcado por muitas dificuldades.