Viúva de Gal Costa diz que ela ‘a amava muito’; filho contesta versão

Na primeira entrevista concedida após o início da disputa judicial pela herança da cantora Gal Costa, a viúva Wilma Petrillo e o filho da artista, Gabriel Costa, de 18 anos, falaram sobre a relação que mantinham com a cantora. A entrevista será transmitida no programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (31).

Gal Costa faleceu em 9 de novembro de 2022 e a discussão pelo patrimônio da artista teve início em janeiro deste ano. Gabriel Costa contesta a reivindicação de Petrillo, alegando que a relação entre ela e a cantora era estritamente profissional.

Ele afirmou no programa: "Ela virou empresária da minha mãe. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento, além de amizade e trabalho".

Petrillo, por outro lado, busca o reconhecimento da união estável com Gal Costa, alegando que estiveram juntas por 24 anos. Se esta relação for legalmente reconhecida, Petrillo terá direito a 50% do patrimônio deixado pela cantora.

A empresária defendeu seu relacionamento com a artista: "Não se pode dizer que não éramos um casal. A cumplicidade que nós tínhamos era muito grande. O amor maior ainda. Eu sei que Gal me amava muito".

Exumação

Além da disputa pela herança, Gabriel Costa solicitou a exumação do corpo de sua mãe e a realização de uma necropsia para determinar a causa exata de sua morte. A certidão de óbito aponta que a cantora sofreu um infarto agudo do miocárdio e lutava contra um câncer de cabeça e pescoço. No entanto, o filho da artista busca uma investigação mais aprofundada.

Gabriel também pediu que os restos mortais de Gal Costa fossem transferidos para o Rio de Janeiro, para serem sepultados ao lado de sua avó, Mariah Costa Pena. A decisão de sepultar a cantora no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, foi tomada por Wilma Petrillo. No momento da morte de Gal Costa, Gabriel era menor de idade e não pôde intervir na decisão.