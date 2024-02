Caso de herança de Gal Costa tem reviravolta após filho encontrar testamento deixado pela cantora

O caso da disputa pela herança de Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, ganhou uma reviravolta. O filho da cantora, Gabriel Penna, encontrou um testamento deixado pela cantora em que ela cita apenas Gabriel como herdeiro, sem menção à Wilma Petrillo, ex-empresária de Gal.

O rapaz entrou na Justiça para reivindicar o direito à herança da mãe, que está sob a administração de Wilma Petrillo, que é viúva e ex-empresária da cantora. Do outro lado, a ex-empresária quer provar que tinha uma união estável com Gal para, então, ter direito aos bens e à administração do patrimônio artístico.

Atualmente, Wilma é a inventariante da herança da artista, mas Gabriel contesta na justiça e pede que o "posto" seja passado a ele.