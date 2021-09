Vitória Yasmin estreia na música com lançamento de “Química”

A cantora paraense Vitória Yasmin, que atende pelo nome artístico Y. Be, lança seu primeiro trabalho musical, nesta quinta-feira (9). Aos 24 anos, a artista vê no lançamento de “Química” um pontapé para o sucesso na carreira. O lançamento será às 12h, no canal da Onça Produções, no Youtube.

Com o seu primeiro single, Y. Be busca inspirar e encorajar o amor LGBTQIA+, a luta por liberdade e o direito de ser verdadeiramente quem somos. Uma artista não-binária, andrógina, que luta por tudo que acredita. Ela promete ao público muitas novidades, muitas músicas e muita resistência.

“Química fala sobre um romance quente e cheio amor, mas bem difícil de se concretizar. Uma tentativa de ser notada, de ser correspondida, de sair do papel e se tornar real. Uma busca por um amor que ainda não é meu”, revela a artista. “Por esse ser meu primeiro lançamento, as expectativas são as mais altas possíveis. Quero que as pessoas escutem e se identifiquem, dancem e sintam a química que esse som tem”, finaliza ao esperar do público aceitação e entendimento da mensagem por trás de sua música.

Entre as expectativas da artista, a de que o público possa entender a maneira como ela quer se colocar para o mundo, de modo que sua música possa inspirar outras pessoas como ela, totalmente fora do padrão.

Trajetória

Cantora e compositora, nascida no Estado do Pará, Vitória Yasmin começou a escrever poesias ainda criança. Cantou em corais da escola de música Carlos Gomes, mas somente aos 17 anos foi apresentada ao rap, quando se identificou e não parou mais de compor. Trap, funk e reggaeton estão entre outros gêneros que a artista Y. Be traz em suas músicas.

Em 2016, em busca de uma oportunidade na música, a artista se mudou para Curitiba. Porém, somente neste ano que ela conseguiu espaço para mostrar seus trabalhos. Suas influências, ao contrário do que podemos pensar, não vêm do rap, mas sim da MPB: Marisa Monte, Cássia Eller e Tom Zé. Entre suas preferências e influências musicais estão também bandas de tecnomelody.

Serviço – Lançamento de “Química”

Data: 09/09/21 (quinta-feira)

Hora: 12h

Local: canal da Onça Produções no Youtube