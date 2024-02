Virginia Fonseca confessa que viveu momento sobrenatural dentro de casa

Em uma publicação nos Stories do Instagram, feita nesta quinta-feira (1º), Virginia Fonseca compartilhou com os fãs o relato de uma experiência sobrenatural que teria vivido com seu pai, Mário Serrão, já falecido.

Segundo a influenciadora, ela sentiu um cheiro forte de cigarro, que a estava perseguindo em vários cômodos de sua casa. E associou o cheiro ao seu falecido pai, que fumava bastante.

“Hoje mais cedo, comecei a sentir cheiro de cigarro. Fui almoçar no apartamento e no carro, o cheiro foi ficando muito forte! Cheguei no apartamento meio que passando mal, almocei e depois dali foi só ladeira abaixo! Parecia que eu estava carregando uma tonelada nas costas”, relatou Virgínia.

Ainda segundo a esposa de Zé Felipe, essa não é a primeira vez que ela tem essa sensação estranha. “Agora estou melhorando e já não estou sentindo o cheiro do cigarro. Não sei, pode ser tudo coisa da minha cabeça, meu corpo pode realmente estar cansado desse batidão, mas sei lá, não é a primeira vez que isso acontece comigo”, disse ela.