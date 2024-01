Virgínia Fonseca usa biquíni fininho para visitar reserva de animais na África do Sul

A influenciadora Virgínia Fonseca, que está grávida de seu terceiro filho, está curtindo uma viagem romântica com o marido, Zé Felipe, e os sogros, Leonardo e Poliana Rocha, na África do Sul. Nesta quarta-feira (24), a família visitou uma reserva privada de animais e receberam a visita de um elefante de pertinho. No entanto, o que chamou atenção foi o look inusitado da influenciadora.

Nas fotos publicadas nas redes sociais, Virgínia aparece usando um biquíni fio-dental com coturno, posando com um elefante à beira da piscina. "Eu tô falando que eles são os mais simpáticos", escreveu na legenda da publicação. "Um(a) veio dar uma voltinha aqui na varanda do quarto e ainda deixou a gente fazer um book com ele(a). Fofo(a)", completou.

O look escolhido pela mãe de Maria Alice e Maria Flor dividiu opiniões dos internautas. "A Virgínia quando quer ser brega consegue, viu", disse uma. "Biquíni e bota foi foda", disparou outra. "Que isso, biquíni e bota?", acrescentou uma terceira.

Outros internautas elogiaram a criatividade da influenciadora. "Biquíni com bota foi demais", afirmou um. "Achei o look bem estiloso", disse outra. "Ela tá sabendo se vestir", opinou mais um.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)