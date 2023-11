Virada Sustentável Belém irá interligar pontos periféricos e centrais da cidade a partir dos rios 

Conhecido com um dos grandes festivais de sustentabilidade do Brasil, a Virada Sustentável, chega pela primeira vez à Belém no mês de novembro, entre os dias 23 e 26. Por aqui, o evento busca direcionar a atenção da população para a importância dos rios, as pessoas que vivem à sua beira, enaltecendo os locais e levantando o conceito da “Belém dos Rios”. Para a inédita Virada Sustentável em Belém, os organizadores planejaram a sua construção envolvendo equipes locais, colaborando tanto para escolha da programação artística, como a de espaços onde o evento irá acontecer.



"A seleção dos espaços para a Virada Sustentável foi baseada em um processo de escuta ativa com membros da comunidade local. O foco nas margens dos rios de Belém, conhecido como a 'Belém dos Rios,' surgiu primeiramente desse processo co-criativo que realizamos com diversos atores da região”, explica Mayrá Casttro, coordenadora local do evento.

Por conta disso, Casttro ressalta o cuidado que o evento está tendo em levar debate sobre sustentabilidade às periferias da cidade, pois são espaços fundamentais para a construção de uma cidade mais sustentável. “O foco nas margens dos rios de Belém foi uma das principais demandas levantadas, e conseguimos atender a essa expectativa trazendo grande parte da programação para as áreas ribeirinhas", comenta Mayrá.



Parte da programação irá acontecer na Usina da Paz (UsiPaz), no bairro do Jurunas, e no Ver-O-Rio, para contemplar a população da Vila da Barca. Completando o evento, também estão programados: apresentações artísticas em três palcos pela cidade, uma exposição sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU com a participação de artistas locais, uma exposição fotográfica que retrata a infância na Amazônia e uma intervenção urbana de um artista internacional.



“Todas as atividades estão estrategicamente localizados à beira do rio, refletindo esse nosso compromisso”, completa a coordenadora, em referência ao Ver-O-Rio, Ver-O-Peso e Pier das Onze Janelas, locais já selecionados. A lista completa com os nomes dos artistas e bandas que participação da Virada será divulgada em breve.



Sobre a Virada Sustentável.



A Virada Sustentável é o maior festival de sustentabilidade do Brasil. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Pretende apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes.

Desde 2011, a Virada Sustentável já realizou mais de 40 edições pelo Brasil em cidades como São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Campinas, Sinop (MT), Ilhabela / São Sebastião, Valinhos (SP) e Fortaleza e agora chega em Belém.