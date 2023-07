Virada sustentável: Belém recebe pela primeira vez o maior festival de sustentabilidade do Brasil

Belém receberá pela primeira vez uma edição da Virada Sustentável, considerado o maior festival de sustentabilidade do país e realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU). O evento conta com a articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades.

Previsto para a primeira quinzena de novembro e com lançamento oficial em agosto, durante a Cúpula da Amazônia, o evento tem como principal objetivo reforçar as redes de transformação na região e apresentar os desafios da Amazônia de maneira atraente e criativa para o público, a partir de uma perspectiva essencialmente local.



André Palhano, cofundador da Virada Sustentável, destaca a importância de dar voz para quem tem autonomia para falar sobre o assunto. "Estamos vendo uma infinidade de projetos e uma atenção inédita para a Amazônia, mas muitas vezes com uma abordagem simplista, ou distante, que não leva em conta as complexidades do território", acrescentou.

Para isso, as organizações locais, artistas e representantes de vários segmentos participarão do processo de concepção da programação do festival, seguindo o exemplo do que já é feito em Manaus, onde a Virada chega à sua décima primeira edição em 2023.

“Não faremos um evento ‘para’ a Amazônia, e sim um evento ‘com’ a Amazônia. Conheço o trabalho da Virada há anos e, como belenense, acredito que ela pode se tornar um grande catalisador para conectar a cidade com novas tendências, atores e discussões em sustentabilidade, e mostrar para o mundo toda a riqueza sociocultural dessa Amazônia urbana", reforça a coordenadora local do evento, Mayra Castro.

Mayra incluiu na equipe duas jovens lideranças conhecidas em Belém: Joyce Cursino, jovem negra nascida e criada na periferia de Belém, e José Neto, indígena kaeté-tupinambá do Pará, ambos com um extenso currículo de realizações no território.



Já a edição do evento em São Paulo, primeira capital a receber a Virada Sustentável, promete ser a maior da história do festival. Realizada em setembro, a Virada em São Paulo chega à sua décima terceira edição com a ocupação icônica do Parque Villa-Lobos, além de atividades descentralizadas com intervenções artísticas, exposições, oficinas, seminários e outras ações.