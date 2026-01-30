Violonista paraense Lucas Imbiriba integra turnê internacional nos EUA

O violonista paraense Lucas Imbiriba, representante da Amazônia, integra a conceituada turnê International Guitar Night nos Estados Unidos. Ele percorre grandes teatros norte-americanos ao lado de artistas de diferentes países, em apresentações que combinam performances solo e encontros musicais. A próxima parada está marcada para este sábado, 31, no Salão McIntyre, em Mt. Vernon, Washington.

Para Imbiriba, a participação na International Guitar Night é uma importante vitrine internacional. Ele destaca o alcance do circuito junto ao público e à cena musical dos Estados Unidos, onde é considerado o mais conceituado no segmento de violão.

O violonista projeta que o maior impacto em sua carreira será o reconhecimento no país, o que pode gerar novos convites para turnês solo e parcerias com outros artistas da cena estadunidense.

Visibilidade digital impulsionou convite

O convite para integrar a turnê foi impulsionado pela visibilidade que o músico construiu no ambiente digital ao longo dos anos. Imbiriba ressalta o alcance de seus vídeos no YouTube, que somam milhões de visualizações.

Nestes vídeos, o violonista apresenta arranjos próprios de clássicos do rock e do cinema. Ele afirma que esse conteúdo foi um "ponto decisivo" para o reconhecimento que o levou à turnê.

Outro fator importante para ampliar seu reconhecimento foi a participação na banda de Yusuf/Cat Stevens, ícone do rock das décadas de 1960 e 1970. Recomendações de agentes e artistas também contribuíram para que seu nome chegasse à curadoria do evento.

Formato valoriza solos e diálogo musical

No palco, o espetáculo valoriza tanto os sets individuais quanto os duetos e as apresentações em grupo. Esse formato exige adaptações e um constante diálogo entre os diferentes estilos musicais dos participantes.

Imbiriba explica que a parte solo permite aos artistas "mostrar a sua maneira de tocar e quem são". Nos duetos, a proposta é criar uma "conversa musical" entre influências distintas, em um esforço para unir estilos diferentes.

Elenco internacional e recepção do público

Imbiriba compartilha o palco com outros talentos internacionais: o russo Alexander Misko, a vietnamita Thu Le e a havaiana Taimane. Ele enfatiza a rica diversidade musical do grupo.

Cada apresentação conjunta é cuidadosamente construída para que todos os violonistas tenham espaço e identidade nos arranjos. O músico afirma que o objetivo é garantir que cada um "mostre o que sabe e tenha uma voz única e fundamental", e ressalta que "o público tem adorado" as performances.

Sonho de levar formato ao Brasil

O violonista Lucas Imbiriba também vislumbra a possibilidade de um projeto similar ao festival chegar ao Brasil, incluindo a região da Amazônia. Contudo, ele pondera que tal iniciativa dependeria de articulação com produtores locais e busca por patrocínio.

Ele defende uma versão nacional da International Guitar Night, expressando o desejo de que "em breve isso aconteça" e que o país possa ter sua própria "Noite Internacional do Violão" nos palcos.

SERVIÇO: A International Guitar Night é aberta ao público. O itinerário completo da turnê e os ingressos estão disponíveis no site oficial do projeto, no link: internationalguitarnight.com/north-america-tour/