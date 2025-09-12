Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vin Diesel emociona fãs com homenagem a Paul Walker, que completaria 52 anos; confira

Ator emocionou fãs ao lembrar os 12 anos da morte do amigo e colega da franquia Velozes e Furiosos

Hannah Franco
fonte

Vin Diesel emociona fãs com homenagem a Paul Walker, 12 anos após sua morte. (Reprodução/Instagram)

O ator Vin Diesel, de 58 anos, emocionou os fãs nesta sexta-feira (12) ao publicar uma homenagem ao ator Paul Walker, que completaria 52 anos se estivesse vivo. Walker faleceu há 12 anos, vítima de um trágico acidente de carro, em 2013. Parceiros de cena e grandes amigos fora das telas, os dois protagonizaram juntos a franquia de sucesso Velozes e Furiosos.

Em uma postagem nas redes sociais, Vin Diesel compartilhou uma foto ao lado de Paul e escreveu um texto carregado de emoção, relembrando momentos com o amigo. "Feliz aniversário, Brian. Doze anos... Não passa um dia que eu não pense na tua ausência", escreveu o ator, citando o nome do personagem vivido por Walker na franquia. “Mas, à medida que cada ano passa, sorrio mais com os presentes que você deixou, com a clareza que você ofereceu.”

VEJA MAIS

image Vin Diesel confirma retorno de Paul Walker como Brian O’Conner em 'Velozes e Furiosos 11'
Personagem de Paul Walker será recriado com computação gráfica no último filme da franquia, previsto para 2027

image 'Vin Diesel', acusado de participar do maior assalto da história do RS, é preso em SP

Vin também comentou sobre o cenário atual de Hollywood e o quanto os fãs da saga Velozes e Furiosos ainda sentem a presença de Paul Walker na história. "Os fãs esperaram pacientemente... não para outra sequência de ação, mas para a família... para voltar para casa. Eles estão à espera dos valores e do coração que você respirou em cada momento na tela", afirmou.

Além de Diesel, Meadow Walker, filha de Paul, também publicou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o legado do pai, reforçando o carinho e a admiração que ele deixou entre familiares, amigos e fãs ao redor do mundo.

Ao final do texto, Vin Diesel destacou que o laço entre eles vai além da amizade e da carreira no cinema.

"Obrigado por me mostrar que ainda podemos levantar-nos, ainda inspirar, ainda brilhar, mantendo a nossa verdade. Na verdade, você sempre será Brian, Pablo... e você sempre será meu irmão. Sinto a tua falta. Dom", escreveu, citando o nome de seu personagem na franquia.

A última aparição de Paul Walker nos cinemas foi em Velozes e Furiosos 7 (2015), lançado após sua morte com auxílio de computação gráfica e dublês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vin Diesel

Paul Walker

Luto
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

E SE VIRA HIT?

VÍDEO: Jason Derulo entra no ritmo do ‘treme’ ao lado de Viviane Batidão e Ingrid Ohara

Viviane brincou nas redes sociais sobre transformar o hit de Jason Derulo em tecnomelody. A paraense estava em gravações na Rede Globo

12.09.25 23h13

SEGURANÇA

CREA-PA fiscaliza palco flutuante do ‘Amazônia Live’ antes de show de Mariah Carey

A presidente do Conselho, Adriana Falconeri, mostrou em um vídeo compartilhado nas redes sociais a vistoria das estruturas do palco flutuante em formato de Vitória-Régia

12.09.25 22h54

INTRIGA

Evelyn Regly nega rumores de traição envolvendo Boca Rosa: 'Não teve ela na cama com meu marido'

Influenciadora contou em podcast que nunca houve traição ou briga física entre as duas

12.09.25 19h05

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Galã da Globo posta vídeo de cueca para celebrar condenação de Bolsonaro

Ator global celebrou decisão do STF com vídeo inusitado nas redes sociais

12.09.25 20h43

Música

Mariah Carey canta no The Town neste sábado antes de desembarcar em Belém no dia 17

Cantora americana volta ao Brasil e participa do evento Amazônia Para Sempre, na capital paraense, antes da COP 30

12.09.25 16h34

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

FAMOSOS

Mari Fernandez anuncia data que vai casar com influencer; Manu Bahtidão será uma das madrinhas

Cantora anunciou a data da união com Júlia Ribeiro. A cerimônia terá 250 convidados e shows

12.09.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda