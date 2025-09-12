Vin Diesel emociona fãs com homenagem a Paul Walker, que completaria 52 anos; confira

O ator Vin Diesel, de 58 anos, emocionou os fãs nesta sexta-feira (12) ao publicar uma homenagem ao ator Paul Walker, que completaria 52 anos se estivesse vivo. Walker faleceu há 12 anos, vítima de um trágico acidente de carro, em 2013. Parceiros de cena e grandes amigos fora das telas, os dois protagonizaram juntos a franquia de sucesso Velozes e Furiosos.

Em uma postagem nas redes sociais, Vin Diesel compartilhou uma foto ao lado de Paul e escreveu um texto carregado de emoção, relembrando momentos com o amigo. "Feliz aniversário, Brian. Doze anos... Não passa um dia que eu não pense na tua ausência", escreveu o ator, citando o nome do personagem vivido por Walker na franquia. “Mas, à medida que cada ano passa, sorrio mais com os presentes que você deixou, com a clareza que você ofereceu.”

Vin também comentou sobre o cenário atual de Hollywood e o quanto os fãs da saga Velozes e Furiosos ainda sentem a presença de Paul Walker na história. "Os fãs esperaram pacientemente... não para outra sequência de ação, mas para a família... para voltar para casa. Eles estão à espera dos valores e do coração que você respirou em cada momento na tela", afirmou.

Além de Diesel, Meadow Walker, filha de Paul, também publicou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o legado do pai, reforçando o carinho e a admiração que ele deixou entre familiares, amigos e fãs ao redor do mundo.

Ao final do texto, Vin Diesel destacou que o laço entre eles vai além da amizade e da carreira no cinema.

"Obrigado por me mostrar que ainda podemos levantar-nos, ainda inspirar, ainda brilhar, mantendo a nossa verdade. Na verdade, você sempre será Brian, Pablo... e você sempre será meu irmão. Sinto a tua falta. Dom", escreveu, citando o nome de seu personagem na franquia.

A última aparição de Paul Walker nos cinemas foi em Velozes e Furiosos 7 (2015), lançado após sua morte com auxílio de computação gráfica e dublês.