Viih Tube revelou não entrar debaixo do chuveiro há uma semana: ‘Eu falo sem vergonha’

Os fãs do ‘BBB 21’ agora estão assumindo a posição de ‘fiscais de higiene’ após ter viralizado uma lista com a contagem de banhos dos participantes na última segunda-feira (9), em mostra Viih Tube como uma das participantes que ficou quatro dias sem entrar debaixo do chuveiro.

No início da tarde desta quarta-feira (10), a youtuber revelou em conversa com Rodolffo, João e Juliette, dentro da academia do reality, que não lava o cabelo há uma semana. A sister acrescentou que não sentia vergonha em afirmar isso, pois imaginava que o público fora da casa já deveria ter feito a contagem.

“Hoje dá uma semana que eu não lavo o cabelo. E eu falo isso sem vergonha. Se o público contar os dias, eles viram. É a cara do 'meu público' fazer isso”, disse.

Os internautas chegaram a contabilizar que na semana passada Viih chegou a ficar dois dias sem tomar banho dentro do programa. Entre os nomes citados na lista que viralizou nas redes sociais, os nomes de Fiuk, Thaís e Pocah constam com a menor quantidade de idas ao banheiro para tomar banho, com respectivamente, 27 e 29.