Lista com contagem de banhos dos brothers do ‘BBB 21’ viraliza na web: ‘Chernobyl do olfato’

Uma lista com a contagem de todas as vezes que os participantes do ‘BBB 21’ tomaram banho durante os mais de quarenta dias de confinamento viralizou na noite da última segunda-feira (8), nas redes sociais. O número assustou os telespectadores que acompanham o realiy show. O motivo? Alguns brothers ficaram mais de três dias usando apenas desodorante para manter a higiene.

Na contagem compartilhada pela internauta, que se atua denomina como ‘Fiscal de banheiro do BBB 21’, os nomes de Fiuk, Viih Tube, Thaís e Pocah são os que constam a menor quantidade de idas ao chuveiro, com respectivamente, 27 e 29.

A própria dona da conta explicou que houve alguns banhos de madrugada que não foram contabilizados, mas são exceções. A mesma página ainda reforçou que ‘Viih Tube já passou quatro dias só usando desodorante'.

Banhos tomados até hoje #bbb21

Julliette - 45

Sarah - 48

Gil - 46

Caio - 39

Rodolffo - 39

Thaís - 29

Viih tube - 22

Projota - 39

Arthur - 32

Carla - 35

Camilla - 48

João - 46

Pocah - 29

Fiuk - 27 — Fiscal de banhos #BBB21 (@itsxGustA) March 8, 2021

O post virou um dos assuntos entre os fãs do ‘BBB 21’ e, várias teorias foram levantadas pelos internautas, como: a falta de privacidade dentro do programa, timidez frente às câmeras e o mau cheiro dos participantes. Confira a repercussão:

pra mim o pior desse cálculo de banhos do BBB é que mesmo tomando banho todo dia eu me sentiria suja pq não dá pra lavar a larissinha direito usando biquíni



imagina só o cheiro das partes íntimas de Viih Tube, Thaís, Pocah e Fiuk?



... o Chernobyl do olfato — Mundinho Lula 2022 (de 🏠) (@Encapet4d4) March 9, 2021

chocada que as pessoas do bbb simplesmente não tomam banho vei q isso — Ju (@juu_acco) March 9, 2021

gente será que as pessoas não ficam sem tomar banho no BBB pq tem vergonha do chuveiro ser aberto? sei lá — manu (@xylocaina) March 9, 2021

será q viih tube tomou banho hoje estou me questionando — łคcεяdค (@lacerda) March 5, 2021

a gente falava de fiuk, mas ele toma mais banho do que viihtube — Instagram: @caroliniee (@__carolinie) March 8, 2021