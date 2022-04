Vigia tem mostra de pintura e canto gregoriano

A Semana Santa em Vigia de Nazaré terá celebração cultural, a partir de hoje, 9. Será uma exposição de pinturas sobre o tema da Paixão de Cristo, de autoria de Antônio Coutinho, do acervo da Matriz, da residência das Irmãs do Preciosíssimo Sangue e de duas famílias locais. Serão exibidas 15 obras. O destaque é a “Mater Dolorosa” – pintura de autoria desconhecida exposta há quase 70 anos no átrio da igreja da Mãe de Deus.



A mostra “Obras da Paixão” será aberta às 19h de hoje, pelo prefeito Job Xavier Palheta Júnior, em ato promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo do município, podendo ser apreciada até o dia 7 de maio. É uma iniciativa cultural inédita na Semana Santa da Vigia. Na programação da Igreja local haverá a Cerimônia das Três Horas da Agonia e procissão do “Senhor Morto”, na Sexta-feira Santa, com direito à banda de música.



“Com a exposição, teremos uma celebração carregada de significado cultural; será entretenimento inspirado pelo belo que o Cristianismo inspira; uma oportunidade a mais para a população e visitantes verem a obra de um artista local”, diz o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nélio Palheta.



“A Semana Santa tem um componente cultural que precisa ser preservado como um bem da comunidade local, independente da religião professada. As mudanças que a sociedade e a própria Igreja atravessam não podem anular as tradições mantidas como herança cultural”, acrescenta o secretário.



A exposição foi concebida pela Secretaria Municipal de Cultura para chamar atenção para a preservação do patrimônio cultural do município. A tela de maior destaque será a “Mater Dolorosa”. De propriedade da Paróquia, tem autoria desconhecida e está na matriz desde meados dos anos 1950.

GREGORIANO

Na abertura, o público ouvirá um repertório de “canto gregoriano”, pelos integrantes da Schola Cantorum São Gregório Magno – instituição cultural que será lançada em Vigia, sob a liderança do barítono e professor Diego Costa.



Antônio Coutinho, autor da maior parte do acervo, especializou-se na reprodução de autores clássicos, mas tem um catálogo autoral peculiar, contemplando a devoção nazarena, tradições populares, marinhas e personagens locais. Em várias cidades do Pará, de outros Estados e no exterior, o artista vigiense tem deixado sua arte em igrejas e capelas ao criar retábulos, altares e oratórios. A Galeria da Secretaria de Cultura de Vigia fica localizada à Trav. Lauro Sodré, 511 – Centro da cidade.