VÍDEO: Tom Holland participa de concurso de sósias do Homem-Aranha e perde competição

O ator Tom Holland viralizou na internet após participar de um concurso de sósias do personagem Homem-Aranha em uma disputa promovida pelo streamer Ibai Llanos, em seu canal no Youtube. Embora sua esposa, a atriz Zendaya estivesse no júri da competição, ela não sabia que o astro estaria na disputa. Isso porque, assim como os outros competidores, Tom estava usando o uniforme completo do herói, escondendo o rosto.

No entanto, mesmo com a experiência das atuações ao ser o Homem-Aranha original dos filmes da Marvel, Tom Holland não conseguiu vencer a disputa e lamentou ter perdido a própria competição. Ao tirar a máscara e revelar sua verdadeira identidade, os jurados e a esposa ficaram boquiabertos e surpresos,.

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Homem-Aranha 4: um novo dia

A produção "Homem-Aranha 4: Um novo dia" é o quarto filme solo de Holland como o protagonista, personagem que ele interpreta desde 2016 em Capitão América: Guerra Civil". O longa-metragem narra a história de um Peter Parker mais velho, solitário e que lida com as consequências de ter apagado sua identidade da memória de todos, como aconteceu no último filme "Homem-Aranha: sem volta pra casa".

De acordo com as cenas do trailer, o enredo também abordará a relação do protagnista com Mary Jane e Ned, mas as imagens mostram que ambos seguiram suas vidas agora no MIT enquanto Peter observará tudo à distância. Ao longo da trama, há indícios de uma possível reaproximação com os personagens, mas também existem sinais de que MJ pode estar vivendo um novo romance para a tristeza do jovem.

Já com relação a sua identidade como Homem-Aranha, Peter Park enfrentará uma instabilidade em seus poderes, o que fará ele recorrer a um velho conhecido: Bruce Banner, o Hulk (interpretado por Mark Ruffalo). Ao longo desse processo, ele chega a desenvolver teias orgânicas, que vai simbolizar uma mudança significativa em relação aos dispositivos tecnológicos, que são utilizados por outros super-heróis.

Assista a trailer do novo filme do Homem-Aranha:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)