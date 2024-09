VÍDEO: Preta Gil se declara publicamente para O Kanalha, suposto affair

CHÁ DE CANELA

"Eu toco direitinho, sou Dj", diz o ministro Jader Filho durante entrevista no Chá de Canela

O Ministro das Cidades, Jader Filho, é o convidado da semana do videocast Chá de Canela, o qual tem como tema "As cidades estão prontas para as mulheres?"