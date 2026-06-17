VÍDEO: Marina Sena se rende ao tacacá em Belém e diz: 'queria comer todos os dias'

Marina Sena parece ter se rendido de vez aos sabores paraenses. Em vídeos publicados nos stories do Instagram na noite desta quarta-feira (17), a cantora elogiou o tacacá e o tucupi e revelou que gostaria de comer a iguaria todos os dias.

A artista apareceu saboreando uma cumbuca com tucupi e unha de caranguejo e não escondeu a admiração pela culinária amazônica.

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"Gente, se um dia alguém souber de uma comida melhor que tacacá, melhor que tucupi, me fala, porque eu nunca vi. Eu queria comer isso todos os dias da minha vida", afirmou a cantora.

Marina explicou que, naquele momento, não estava tomando tacacá, mas uma preparação com tucupi e unha de caranguejo. Segundo ela, o tradicional caldo paraense já havia sido degustado no dia anterior.

"É bom demais, gente! Vou aprender a fazer e fazer lá em casa", disse. Confira o vídeo:

A cantora está em Belém para gravar imagens de um novo trabalho audiovisual, supostamente da música "Desmitificar". Ao longo desta quarta-feira, Marina foi vista em diferentes pontos da capital paraense, incluindo o Mercado Municipal de Carnes Francisco Bolonha, conhecido como Mercado de Ferro, onde parte das gravações foi realizada.

Após as filmagens, a artista atendeu fãs que acompanhavam a movimentação e ainda comentou sobre o calor da cidade. Mais cedo, ela também esteve no Ver-o-Peso, onde passeou pelo complexo turístico e conversou com fãs.