VÍDEO: Homem mostra como lida com situações simples 'no dia menos ansioso' e diverte internautas

A ansiedade é, também, uma sensação que sempre nos faz pensar no futuro de maneira repentina, às vezes já imaginando os piores cenários. De forma cômica, o criador de vídeo Henrique Beverly Hills mostrou uma situação simples do cotidiano que pode deixar as pessoas ansiosas.

VEJA MAIS



Na gravação, o homem recebeu a missão da esposa de levar uma blusa dela à costureira para apertar, com urgência no pedido, pois ela precisaria usar a vestimenta no dia seguinte. No caminho, que por sinal ele acabou estendendo bastante, já que a casa da costureira fica na frente da sua, ele começa a imaginar várias situações e falar sozinho na rua. Veja:

Ao chegar ao local, suas suposições já estavam tão enraizadas que ele acaba tratando a costureira de maneira ríspida, antecipando respostas negativas antes mesmo dela falar. A encenação mostra de forma cômica como a ansiedade pode transformar tarefas simples em verdadeiros dramas.

Nos comentários da publicação, feita no Instagram vários internautas se divertiram com o vídeo: "A casa [é a] da frente, mas ele andou 5km [para chegar lá]", comentou um. "A casa da frente que nunca chega", escreveu um. "Eu tô achando que dessa vez você preveu o futuro.. ela não ia entregar mesmo não", observou outro, fazendo referência à cena da senhorinha tendo dificuldade para colocar a linha na agulha.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)