Vídeo: professor viraliza ao usar forró para alfabetizar alunos idosos

O educador Wellington Benício, de 24 anos, conhecido como "Nininho", ganhou destaque nas redes sociais após compartilhar um vídeo no qual ensina um aluno idoso a reconhecer as vogais de uma maneira inusitada: utilizando o forró. O vídeo, que viralizou no TikTok, foi assistido mais de um milhão. Seu Ricardo sempre demonstra interesse e interage nas aulas, o que mostra a importância da educação e da criatividade na hora de ensinar.

Nininho leciona para idosos em uma escola de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Monte Santo, na Bahia. Ele está no último ano do curso de pedagogia na Faculdade do Sertão Baiano (FASB) e atua em duas instituições locais: a escola Antônio Raimundo de Matos e a Ayrton Oliveira de Freitas. Segundo ele, o objetivo é tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, incentivando os alunos a frequentarem a escola com interesse.

"Tento trazer a ludicidade, uma aula mais prática, que eles, na verdade, sintam interesse de todos os dias irem para a unidade escolar. Sempre trago nas minhas aulas a ludicidade, brincadeiras, a música, a poesia, o teatro, a dança, e todas as minhas aulas são voltadas para a realidade dos meus alunos", contou o educador.

O educador enfatiza a importância da ludicidade em suas aulas, incorporando brincadeiras, música, poesia, teatro e dança. Benício acredita que essas atividades ajudam os alunos a se conectarem com o aprendizado de forma mais significativa. Nininho escolheu o forró como uma maneira de celebrar e representar a rica tradição sertaneja da região, afirmando que os alunos adoram dançar e se expressar através da música.

Surpreso com a repercussão do vídeo, Nininho não esperava que a abordagem inovadora chamasse tanta atenção. Ele demonstrou satisfação em poder levar a educação de qualidade para o seu município e destacou que sua intenção sempre foi valorizar as tradições culturais locais enquanto ensina. A relação do educador com os idosos começou há oito anos, quando ele começou a trabalhar em um grupo cultural, e desde então ele tem se dedicado a promover o aprendizado entre essa faixa etária.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)