VÍDEO: Gracyanne Barbosa abre as pernas e bumbum gigante se mexe sozinho

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 37 anos, causou em seu perfil no Instagram, nesse domingo (30), ao compartilhar movimentos inusitados de seu bumbum. Na gravação, a esposa de Belo surge em uma posição ousada, de pernas abertas, e as nádegas rígidas ganham vida própria.

“Sunday Bumday”, brincou a musa na legenda, exibindo seu bumbum gigantesco e redondinho para a câmera em movimentos ousados.

Nos comentários, os fãs encheram Gracy de elogios com a brincadeira. “A bunda dessa mulher tem vida própria, não é possível”, brincou uma seguidora primeiramente. “A bunda mais gostosa do Brasil”, comentou outro. “Gracy do céu, que rabão perfeito”, escreveu um terceiro. “Gracyanne é maravilhosa demais”, declarou mais um fã da beldade.

Assista: