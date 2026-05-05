VÍDEO: Flautista paraense interpreta sucesso de Nilson Chaves

A flautista paraense Sté Martins publicou nas redes sociais uma releitura instrumental de um dos clássicos da música regional, “Olho de Boto”, de Nilson Chaves. O vídeo foi compartilhado no Instagram e mostra a artista interpretando a canção na flauta, acompanhada pelo namorado, Tiago Jorge, no violão.

Durante a publicação, Sté também relembra parte da trajetória de Nilson Chaves, cantor e compositor nascido em Belém e reconhecido por sua contribuição à música amazônica. O próprio artista assistiu à homenagem e comentou na postagem, destacando que era "uma honra". Em resposta, a flautista agradeceu e reforçou a admiração pelo trabalho do músico.

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"A honra é toda nossa!!! Obrigada por nos presentear com as suas belíssimas canções. Sou sua fã", respondeu a artista.

Nos comentários, seguidores elogiaram a apresentação e a sintonia entre os dois músicos. Entre as reações, internautas destacaram a harmonia do casal e a escolha da música. "O talento se complementa nesse casal ❤️", disse um. "Que lindos!!! Ameiii 😍", comentou outra.

Confira o vídeo:

A canção “Olho de Boto” integra o repertório que marcou a carreira de Nilson Chaves, especialmente a partir do álbum “Interior”, lançado em 1987 em parceria com Vital Lima. O disco reúne músicas que se tornaram referências da música produzida na região Norte, como “Flor do Destino” e “Tempo Destino”, esta última com participação de Leila Pinheiro.