Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Flautista paraense interpreta sucesso de Nilson Chaves

Vídeo mostra interpretação de “Olho de Boto” com flauta e violão e recebe elogio do cantor

Hannah Franco
fonte

Clássico de Nilson Chaves ganha versão na flauta por artista paraense (Reprodução/Instagram)

A flautista paraense Sté Martins publicou nas redes sociais uma releitura instrumental de um dos clássicos da música regional, “Olho de Boto”, de Nilson Chaves. O vídeo foi compartilhado no Instagram e mostra a artista interpretando a canção na flauta, acompanhada pelo namorado, Tiago Jorge, no violão.

Durante a publicação, Sté também relembra parte da trajetória de Nilson Chaves, cantor e compositor nascido em Belém e reconhecido por sua contribuição à música amazônica. O próprio artista assistiu à homenagem e comentou na postagem, destacando que era "uma honra". Em resposta, a flautista agradeceu e reforçou a admiração pelo trabalho do músico.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Chá revelação com tema de carimbó viraliza e conquista a web
A mãe de Akin Ayo, que é apaixonada pelo carimbó, demonstrou a ansiedade que está sentindo pela chegada de seu bebê

image VÍDEO: homem viraliza ao pendurar caranguejos na orelha em Salinópolis
Paraense se apresenta como “domador de caranguejo” e chama atenção nas redes sociais

"A honra é toda nossa!!! Obrigada por nos presentear com as suas belíssimas canções. Sou sua fã", respondeu a artista.

Nos comentários, seguidores elogiaram a apresentação e a sintonia entre os dois músicos. Entre as reações, internautas destacaram a harmonia do casal e a escolha da música. "O talento se complementa nesse casal ❤️", disse um. "Que lindos!!! Ameiii 😍", comentou outra.

Confira o vídeo:

A canção “Olho de Boto” integra o repertório que marcou a carreira de Nilson Chaves, especialmente a partir do álbum “Interior”, lançado em 1987 em parceria com Vital Lima. O disco reúne músicas que se tornaram referências da música produzida na região Norte, como “Flor do Destino” e “Tempo Destino”, esta última com participação de Leila Pinheiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nilson chaves

viralizou

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Cena Bis: Arlindinho comanda roda de samba no feriado em Belém

Em uma noite marcada pela conexão com o legado de Arlindo Cruz, o cantor Arlindinho emocionou o público paraense durante a turnê “Meu Lugar”

05.05.26 17h50

MÚSICA

Leo Russo lança samba em homenagem a Beth Carvalho, que completaria 80 anos

A canção estava pronta desde 2013, quando a artista participou do primeiro álbum de Leo Russo

05.05.26 17h35

música

Izabella Rocha, fundadora do Natiruts, lança novo single 'Solta pelo mundo'

Música chega com uma versão em português e outra especial, em espanhol

05.05.26 15h49

MÚSICA

Enzo Belmonte apresenta o single “Uma Rainha No Céu” em tributo a Beth Carvalho

Beth Carvalho acompanhou de perto o desenvolvimento do artista e o acolheu como parte de sua linhagem musical

05.05.26 14h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUDANÇA

Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após deixar o funk

Cantor usou as redes sociais para compartilhar momento e falar sobre nova fase na vida

05.05.26 9h49

CELEBRIDADES

Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

Cantor afirma que separação de Paula Aleixo não envolveu terceira pessoa

05.05.26 9h21

POLÊMICA

Jojo Todynho desmarca briga e Malévola brinda 'à morte' da cantora: 'Vou na tua casa'

As discussões na internet iniciaram devido a troca de ofensas pessoais e acusações graves de transfobia

05.05.26 18h03

VIXI!

Crise entre Vini Jr. e Virginia? Mães do casal publicam mensagens enigmáticas na web

Mensagens compartilhadas nas redes sociais aumentam especulações entre fãs sobre 'climão'

05.05.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda