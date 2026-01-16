Capa Jornal Amazônia
Cultura

VÍDEO: DJ faz remix de Jorge Ben com Banda Ravelly em versão ‘rock doido’

Mashup criado pelo DJ Cabra Guaraná mistura clássico da MPB com banda paraense e viraliza nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

DJ faz remix de Jorge Ben com Banda Ravelly em versão ‘rock doido’ (Reprodução/Instagram)

O DJ Cabra Guaraná, conhecido nas redes sociais por seus remixes e mashups criativos, voltou a chamar atenção ao lançar uma versão inusitada que une Jorge Ben e a Banda Ravelly no ritmo do rock doido. O projeto é assinado pelo produtor musical Tynkato, de Brasília, e tem se destacado justamente pela combinação improvável de estilos e artistas consagrados.

No novo trabalho, o DJ misturou a música ‘O Telefone Tocou Novamente’, de Jorge Ben, com ‘Atração Pit Bull’, da Banda Ravelly.

Ao divulgar o remix, Cabra Guaraná comentou a escolha da mistura. “Tava faltando Jorge Ben por aqui, agora imagina Banda Ravelly com Jorge Ben”, escreveu o DJ nas redes sociais.

Segundo o produtor, o mashup não será lançado oficialmente nas plataformas de streaming. A faixa deve ser tocada exclusivamente na festa itinerante ‘Baile da Cabra’, evento comandado por ele em São Paulo.

O vídeo do remix foi publicado nas redes sociais do DJ e recebeu uma série de comentários positivos. Internautas elogiaram a criatividade da mistura e a valorização da música paraense.

“Pfv nunca pare”, escreveu uma seguidora. “Aiiii siiiim meu patrão, a paraense aquiii tá só no maquiado…”, comentou outra internauta.

Cultura
