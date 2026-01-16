VÍDEO: DJ faz remix de Jorge Ben com Banda Ravelly em versão ‘rock doido’
Mashup criado pelo DJ Cabra Guaraná mistura clássico da MPB com banda paraense e viraliza nas redes sociais
O DJ Cabra Guaraná, conhecido nas redes sociais por seus remixes e mashups criativos, voltou a chamar atenção ao lançar uma versão inusitada que une Jorge Ben e a Banda Ravelly no ritmo do rock doido. O projeto é assinado pelo produtor musical Tynkato, de Brasília, e tem se destacado justamente pela combinação improvável de estilos e artistas consagrados.
No novo trabalho, o DJ misturou a música ‘O Telefone Tocou Novamente’, de Jorge Ben, com ‘Atração Pit Bull’, da Banda Ravelly.
Ao divulgar o remix, Cabra Guaraná comentou a escolha da mistura. “Tava faltando Jorge Ben por aqui, agora imagina Banda Ravelly com Jorge Ben”, escreveu o DJ nas redes sociais.
Segundo o produtor, o mashup não será lançado oficialmente nas plataformas de streaming. A faixa deve ser tocada exclusivamente na festa itinerante ‘Baile da Cabra’, evento comandado por ele em São Paulo.
O vídeo do remix foi publicado nas redes sociais do DJ e recebeu uma série de comentários positivos. Internautas elogiaram a criatividade da mistura e a valorização da música paraense.
“Pfv nunca pare”, escreveu uma seguidora. “Aiiii siiiim meu patrão, a paraense aquiii tá só no maquiado…”, comentou outra internauta.
