Vídeo de Neymar no casamento de Bruna Marquezine viraliza na web: entenda

Parece que não são apenas os brasileiros que ainda torcem pela volta de 'BruMar', combinação dos nomes de Bruna Marquezine e Neymar. Um vídeo em que a atriz e o jogador de futebol estão presentes em um casamento viralizou na web nesta sexta-feira (12) entre os internautas gringos e, chamou até atenção de imprensa internacional.

Neymar aparece nas imagens um pouco triste observando Marquezine se preparando para caminhar até o altar ao lado de outro homem. Na legenda da publicação, os estrangeiros atribuem o "matrimônio" como sendo o da artista e encheram o atleta de elogios.

"Neymar assistiu ao casamento de sua ex porque ele a prometeu que estaria presente no dia mais feliz da vida dela", escreveu um internauta.

I love this.... Neymar attending his ex's wedding because he promised her to be there on the happiest day of her life. pic.twitter.com/jDHlVkpsB5 — Goïta (@AamirSidibe) February 12, 2021

Neymar showed up to his ex wedding, Because he promised her to be there on the happiest day of her life 🥺 — Yiral ❥ (@yiralhernandez) February 12, 2021

Mas, a realidade é totalmente diferente e até cômica. Tudo não passou de uma fanfic, ou seja, uma história criada por fãs usando os mesmos personagens, mas com alterações no enredo. Os internautas gringos, contudo, acreditaram que a "brincadeira" dos fosse real e repassaram o compartilhamento nas redes sociais.

O verdadeiro vídeo foi filmado na época, sim, na época em que Bruna e Neymar ainda se relacionavam. No entanto, o registro foi feito em julho de 2018 durante o casamento de uma das melhores amigas da atriz, Hatalia Oliveira, com Matthijs Boersma em Angra dos Reis, no Rio. Na ocasião, Bruna foi madrinha da cerimônia e subiu ao altar acompanhada do amigo Daniel Campos.