VÍDEO: Bob Esponja ganha série e fãs estranham personagem

O Bob Esponja ganhará uma nova série. Só que dessa vez, a produção foi um pouco diferente e deve fazer com que os fãs estranhem um pouco.

O clássico visual do desenho foi trocado por uma animação de computação gráfica. Nas redes sociais do personagem, o seriado ganhou suas primeiras imagens.

*French narrator voice* Don’t miss the sneak peek of Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years tomorrow during the NFL game on @nickelodeon! pic.twitter.com/9f7TYB1bfc