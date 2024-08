Vidente que previu a morte de Silvio Santos: 'Gostaria de ter errado'

Pedro Baldansa, um vidente que previu a morte de Silvio Santos, foi entrevistado por Marília Gabriela durante a apresentação da peça da apresentadora no último domingo (18/8).

Em entrevista ao Extra, Baldansa comentou sobre o assunto: "Acredito que nada acontece por acaso. Eu havia comprado o ingresso para ver a Marília há meses, e escolhi um lugar bem perto do palco. Foi uma situação difícil ir ao teatro para me distrair em um momento tão triste, com a perda do Silvio."

O vidente havia incluído a morte de Silvio Santos em suas previsões para 2024 e mencionou novamente o período entre os dias 13 e 25 de agosto. "Sempre fui muito cuidadoso ao fazer previsões sobre falecimentos, pois acho que é algo que precisa ser tratado com muita ética. No entanto, como percebi que isso realmente se concretizaria neste ano, decidi falar sobre o assunto em meu canal. Mais recentemente, voltei a alertar que o momento estava se aproximando."

"Ninguém gosta de receber esse tipo de previsão, e eu também não gosto de fazê-las. Essa, em particular, eu realmente queria que não se concretizasse; gostaria de ter errado. Fiquei emocionado nesses dias, cresci assistindo ao Silvio, mas isso faz parte da vida. Infelizmente, a morte é a única certeza que temos. Nem sempre vemos apenas coisas boas; às vezes, a realidade é dura e triste."

Baldansa também comentou sobre o futuro do SBT. "A emissora vai passar por uma grande transformação em relação às condutas internas. Acredito que o canal tentará se renovar, mas também vejo uma certa disputa familiar no grupo como um todo, com dois polos buscando mais influência. Apesar de Silvio ter deixado as coisas bem claras para as filhas, percebo uma possível troca de farpas."

O vidente ainda destacou que a disputa pelo controle do canal pode acabar na Justiça. "Diria até que, não agora, mas após alguns meses, algo poderá ser resolvido judicialmente."