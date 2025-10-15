Capa Jornal Amazônia
Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais

Estadão Conteúdo

O tradicional Victorias Secret Fashion Show ocorre nesta quarta-feira, 15, em Nova York, marcando a segunda edição consecutiva após o retorno do evento em 2024, que encerrou um hiato de seis anos. Mantendo o formato que mistura desfiles e performances musicais, a apresentação promete reunir nomes icônicos das passarelas e novas apostas da moda global.

Que horas e onde assistir

A transmissão ao vivo começa às 19h30 (horário de Brasília) com o pink carpet, seguida pelo desfile principal às 20h. O público poderá acompanhar o evento pelo Prime Video, Amazon Live e também nos canais oficiais da Victorias Secret no YouTube, TikTok e Instagram.

Em Nova York, a marca realiza ainda uma experiência imersiva no distrito de Penn, com festa de exibição, DJ e ativações para convidados.

Novidades e angels confirmadas

Entre as principais novidades desta edição está a estreia de Adam Selman como diretor-executivo e criativo da Victoria's Secret. Conhecido por suas criações para artistas como Rihanna, Lady Gaga e Gwen Stefani, ele deve imprimir uma estética mais diversa e moderna à marca. O designer franco-americano Joseph Altuzarra também participa do projeto "atelier in residence", assinando peças exclusivas que conectam o desfile ao universo do high fashion.

Já o elenco de angels deste ano conta com veteranas e novos rostos. Estão confirmadas as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, que fizeram história na Victorias Secret, além de Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Joan Smalls, Anok Yai, Vittoria Ceretti, Jil Kortleve, Barbara Palvin, Alex Consani e Angelina Kendall.

A brasileira Daiane Sodré faz sua estreia na passarela da marca, e a jogadora de basquete Angel Reese entra para o time como a primeira atleta profissional a desfilar oficialmente pela VS.

Apresentações musicais

As apresentações musicais deste ano ficam por conta de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G e do grupo sul-coreano Twice.

Palavras-chave

VICTORIA'S SECRET FASHION 2025/NY
Cultura
