Versão para PC de Red Dead Redemption será lançada em outubro; confira a data

A empresa Rockstar Games confirmou que o primeiro jogo de Red Dead Redemption finalmente chegará aos computadores após anos de solicitações dos fãs. A adaptação do game, feita em colaboração com o estúdio Double Eleven, será lançada no dia 29 de outubro, com a expansão Undead Nightmare.

Desde que foi lançado em 2010, o jogo era exclusivo de consoles. Com a nova versão, a Rockstar Games põe fim a uma espera de 14 anos dos jogadores, que enfim vão poder aproveitar o elogiado jogo de ação também no PC.

Confira o trailer:

Segundo a Double Eleven, que também adaptou o Red Dead Redemption para o PlayStation 4 e o Nintendo Switch, o game vai ter melhorias que vão tirar proveito da nova plataforma. Entre elas está o suporte para resoluções nativas até 4K, taxas de atualização que chegam a 144 Hz e suporte nativo para controles por mouse e teclado.

Ele estará disponível para compra nas plataformas Steam, Epic Games Store e Rockstar Store. Detalhes sobre a pré-venda do jogo serão divulgados pela Rockstar ainda esta semana.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)