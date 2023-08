'Vermelho, Branco e Sangue Azul': filme LGBTQIA+ mais aguardado do ano estreia no Prime Video

Um dos filmes mais aguardados do ano para a comunidade LGBTQIAPN+ já está disponível no catálogo da Prime Video. "Vermelho, Branco e Sangue Azul" estreou nesta quinta-feira (10) e conta a história de um romance gay entre o Príncipe da Inglaterra e o filho da presidenta dos Estados Unidos.

O longa é uma adaptação do best-seller de Casey McQuiston que se tornou um fenômeno tanto no mundo literário quanto nas redes sociais, principalmente no TikTok. O enredo cativante apresenta uma comédia romântica nada convencional entre Alex (Taylor Zakhar Perez) e Henry (Nicholas Galitzine).

Na trama, Alex, um jovem latino e filho da presidenta dos Estados Unidos, nutre um sentimento de ódio pelo Príncipe Henry da Inglaterra. Porém, o destino decide que os dois devem passar um tempo juntos para manter relações políticas entre as duas nações. O que começa como uma situação forçada logo se transforma em algo mais profundo, e a rivalidade se torna um amor improvável e proibido.

O filme tem direção de Matthew López e foca na jornada de autoaceitação, representatividade e um relacionamento LGBT em meio às pressões do mundo político e da opinião pública.

Assista o trailer:

Alerta de spoiler

A adaptação conta com cenas fiéis ao livro "Vermelho, Branco e Sangue Azul", de Casey McQuiston. (Divulgação/Prime Video)

"Vermelho, Branco e Sangue Azul" acompanha a rivalidade entre o primeiro filho dos Estados Unidos, Alex Claremont-Diaz, e o príncipe Henry da família real inglesa. A história começa com um casamento real em que os dois rivais de longa data começam uma discussão. A confusão entre os dois começa a chamar atenção dos convidados e termina com o bolo gigante da cerimônia caindo em cima deles.

O incidente vai parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais, iniciando uma tensão entre as nações. Para evitar conflitos políticos, os dois devem manter uma amizade forçada para a mídia.

Os dois rivais começam a desenvolver sentimentos um pelo outro, e uma improvável história de amor começa a acontecer. O filme debutou com 90% de aprovação dos críticos e também agradou os fãs que já assistiram. Confira:

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)