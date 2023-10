Verde Ver-O-Peso completa 40 anos em espetáculo

Há 40 anos, a rica rotina da Feira do Ver-O-Peso – a mais icônica de Belém – se transformou em uma peça de teatro com o Grupo Experiência. O espetáculo “Verde Ver-O-Peso” traduzirá mais uma vez no palco as histórias, os causos, costumes de personagens marcantes que até hoje podem ser encontrados na maior feira a céu aberto da América Latina. A peça será encenada hoje (13) e amanhã (14), às 20h, no Teatro do Sesi, localizado na avenida Doutor Freitas com a Almirante Barroso. Neste ano haverá a participação especial de Arthur Espíndola, na apresentação desta sexta-feira (13), e de Lucinnha Bastos, no sábado (14).

O Grupo Experiência, que tem aproximadamente 50 anos de história, revisita mais uma vez o um dos mais importantes espetáculos do teatro paraense. A peça criada em colaboração entre os atores do grupo há quatro décadas junto com o diretor Geraldo Salles continua a fazer sucesso. Os atores e atrizes iam até o Ver-O-Peso para passar o dia anotando e vivendo na feira. Ao final do dia, todos se reuniam para dividir suas anotações.

“O Verde Ver-O-Peso surgiu porque o Grupo Experiência queria apresentar um espetáculo que fosse a cara do Pará. O Verde Ver-O-Peso é o espetáculo que mostra um dia da Feira do Ver-O-Peso com o começo, o meio na hora da xepa e o fim. Mostra através da situação dos feirantes, as explorações, as frutas, os comerciantes, o rapa que era o fiscal da Prefeitura, e assuntos políticos que foram sendo construídos com pesquisa dos atores e que teve um texto final do José Leal, o Zecão”, revela Geraldo Salles, de 80 anos.

O espetáculo musical é uma comédia de costumes vencedora de vários prêmios nacionais. O espetáculo estreou em 1983 com músicas de Armando Hesket. Logo na estreia a peça encenada no Teatro Waldemar Henrique, da praça da República, precisou aumentar para quatro sessões. Em seguida, o grupo viajou com a peça para festivais em Campina Grande, na Paraíba.

“No Festival do Teatro foi outro grande sucesso. Verde Ver-O-Peso foi outro grande espetáculo que apresentamos. Na época tinha o Serviço Nacional de Teatro para escolher e apontar os melhores espetáculos foram do eixo tradicional Rio - São Paulo. O grupo Experiência foi escolhido quatro vezes. Fomos para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Vitória, foi sucesso de crítica”, relembra.

Um desses criadores da peça que está desde o início é o ator Paulo Fonseca, que participou em 1982 das pesquisas na feira. “Eu acho que é algo até inexplicável conseguir ficar 40 anos em cartaz todos os anos fazendo temporadas. Isso nos dá a certeza de que é o espetáculo mais longevo da história do teatro brasileiro e do Pará. Isso é de uma importância muito grande para nós. Saber que um espetáculo que se identifica com o paraense, de costumes, que fala da gente, das nossas alegrias, das nossas preocupações, nossas frustrações”, detalha.

Ao longo dos anos, a peça foi se adaptando às mudanças do próprio Ver-O-Peso. Os atores e atrizes vão adicionado novas cenas que mantém “Verde Ver-O-Peso” atual para quem assiste. “É legal, porque não existe um personagem novo, existem assuntos novos que vão entrando no espetáculo em alguma cena engraçada da Cabocla, ou nas cenas dos urubus, que tem sempre alguma informação nova que a gente está vivendo, e está falando na peça. Às vezes é um caco, uma brincadeira, uma informação que a gente tira o melhor proveito para rir. Rir é o melhor remédio”, detalha Paulo.

Por trás de todas as risadas e construções narrativas desses 40 anos, há um profundo desejo de mudança da sociedade que vem dos ensinamentos do dramaturgo francês Molière (1622-1673) para quem a comédia é satiriza os costumes para mudá-los. “É sucesso porque o paraense se identifica com as situações, com os personagens do espetáculo, o público acaba rindo de si mesmo. Molière, que foi um grande dramaturgo da comédia, dizia que ‘é rindo que se criticam os costumes’”, assegura o diretor Geraldo.

SERVIÇO: Espetáculo Verde Ver-o-Peso

Grupo Experiência

Datas: 13 e 14 de outubro

Horário: às 20h

Local: Teatro do SESI

Valor: R$70,00 (inteira)/ R$35,00 (meia).

Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do SESI e on-line pelo site sympla.com.br