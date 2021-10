Verdades Secretas 2 chega com novos mistérios

Após seis anos de espera, o público poderá acompanhar a continuação da história de Angel, de Verdades Secretas. Sucesso de público em sua exibição original na Globo, a novela ganhou uma nova temporada com exclusividade para o Globoplay.

Em 2015, a trama deixou pontas soltas e o público intrigado com as consequências dos atos de Angel. A mocinha inocente virou assassina e matou seu padrasto, com quem teve um caso embaixo do nariz da mãe.

No último capítulo de Verdades Secretas, Angel seguiu sua vida impune, casando-se com Guilherme e levando uma vida de luxo. Na segunda temporada, com estreia marcada para 20 de outubro, a modelo terá que enfrentar as consequências de seus atos.

O maior mistério é se Alex, que levou vários tiros e foi jogado no mar por Angel, pode estar vivo. Walcyr Carrasco, autor de Verdades Secretas, deu uma pista sobre o ricaço: "É uma nova história, com novos temas e, ao mesmo tempo, ancorada na primeira. Ela é ancorada na morte, ou não, do Alex", afirmou ele em entrevista ao Fantástico.

Outro detalhe é que na sinopse da trama Alex é dado como desaparecido e não como morto. A busca pelo corpo dele deve movimentar grande parte da trama.

Por isso, a Betfair.net, empresa especialista em cálculo de probabilidades, analisou a trama original e os teaser divulgados pela Globo para calcular as probabilidades dos acontecimentos da trama.