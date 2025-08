Verão Liberal: atrações musicais agitam Salinópolis e marcam o último fim de semana de veraneio

Quem foi a Salinópolis, litoral do Pará, pode aproveitar uma programação com diversas atrações musicais gratuitas neste sábado (2/8), na praia do Maçarico, pelo projeto “Verão Liberal”, promovido pela Rádio Liberal. Com releituras de clássicos do rock nacional e internacional, Jhef & Cia e Blackout iniciaram a noite divertindo o público e marcando a despedida do veraneio.

A Banda Pérola Negra, uma das apresentações, nasceu há 25 anos em Abaetetuba, nordeste paraense, e começou fazendo bailes de brega, explorando novas sonoridades. Beny Pérola Negra, vocalista e responsável por comandar o grupo, que hoje é referência no gênero, destacou que a grande despedida do verão foi com chave de ouro.

Neste ano, a voz de Beny viralizou nas redes sociais pela semelhança com a de Reginaldo Rossi. Através da música “Amor, Amor, Amor”, a banda teve um alcance inesperado e ganhou diversos ouvintes. Foi então que surgiu o projeto de tributo ao “Rei do Brega”.

“Eu tirei de um bloco que tinha gravado há muito tempo, nós repostamos e enviamos para Recife, Fortaleza e Bahia. Quando fui olhar, as páginas começaram a nos marcar e fazer collab (colaboração). Tem postagem nossa que está chegando a 3 milhões de visualizações. Recentemente, postamos o projeto ‘O Rei Vive’, do Reginaldo Rossi, e em três semanas já está com 150 mil visualizações. Isso é um sinal de que o brega continua vivo mais do que nunca, tanto no Brasil como no mundo”, disse ele.

“Eu sempre falo que o Beatles era brega, o John Lennon era brega, todo mundo é brega e não tem para onde correr. Não finja que não gosta. No seu quarto, você ouve um brega, não resiste e dança”, completou.

