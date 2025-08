Verão Liberal anima Salinas no último fim de semana de veraneio

O último final de semana do veraneio de Belém segue animado nesta noite de sexta-feira (1º), com a programação do Verão Liberal, que leva ao palco do Maçarico diversas atrações gratuitas para o público presente.

A programação começou com uma apresentação envolvente do grupo FitDance, que colocou todo mundo para dançar ao som de diversos hits, promovendo saúde por meio da atividade física e dos passos de dança.

FitDance animou o público com coreografias de diversos hits (Foto: Leônidas Santos)

Em seguida, a animação da noite continuou com o show de abertura do cantor Adilson Lima, que apresentou um repertório recheado de ritmos variados. Em entrevista ao Grupo Liberal, o artista comentou o que preparou para o público:

“Preparamos um repertório eclético, que a gente espera que o público cante da primeira até a última música. São diversos ritmos: tem samba, o nosso brega, clássicos da MPB, músicas internacionais... É um repertório vasto pra mostrar um pouco do trabalho que eu já desenvolvo há algum tempo em Belém e na região.”

Adilson também destacou a forte relação que mantém com o evento Verão Liberal, do qual participa há muitos anos:

“Tenho uma relação muito antiga com esse palco do Maçarico. Diversas vezes vim participar do Verão da Liberal com a banda Bis — foram mais de 10 edições, mais ou menos. Da mesma forma, quando tinha o Verão Liberal em Mosqueiro, eu participava também. E essa ligação com a cidade de Salinas… Eu já vim em outras oportunidades em carreira solo. Sou regente de coral, e o meu coral já se apresentou aqui em Salinas, fazendo cantatas natalinas. Pra mim é uma alegria muito grande cada vez que retorno a Salinas. Desta vez, trabalhando na área cultural, é uma oportunidade de mostrar esse novo trabalho que estou desenvolvendo em toda a região.”

A noite ainda reserva grandes atrações: os cantores Pinduca e Edilson Moreno sobem ao palco do Maçarico e prometem agitar Salinas com os clássicos de suas respectivas carreiras.