Vencedora do Oscar, Cate Blanchett pensa 'seriamente' em se aposentar das telas

Vencedora de dois Oscars por sua atuação, Cate Blanchett disse em entrevista que pensa "seriamente" em se aposentar das telas. A atriz afirmou sua vontade de perseguir outras paixões e disse que, mesmo depois de mais de 30 anos na indústria, ainda não se sente confortável com a fama.

"Minha família vira os olhos toda vez que digo isso, mas falo sério: penso seriamente em largar a atuação", contou ela à revista Radio Times. "Tenho muitas coisas que quero fazer na minha vida."

Refletindo sobre seu status de celebridade, Blanchett revelou que nunca deixou de sentir um desconforto com a fama. "Quando você vai num talk show, ou mesmo em entrevistas impressas, e vê sonoras destacadas e em itálico, elas soam muito barulhentas. Eu não sou essa pessoa."

"Faço mais sentido em movimento - demorou muito para ficar remotamente confortável com a ideia de ser fotografada", continuou. "Sempre me senti à periferia das coisas, então me surpreendo quando me encaixo em qualquer lugar. Chego com muita curiosidade a todo ambiente que vou, sem esperar ser aceita ou bem-vinda."

"Passei a vida me fazendo sentir confortável com o sentimento de estar desconfortável", concluiu Blanchett.

Cate venceu seu primeiro Oscar em 2005, por sua atuação em O Aviador. Sua segunda estatueta foi conquistada em 2014, após protagonizar Blue Jasmine. A atriz australiana foi indicada em mais seis oportunidades, a mais recente em 2023, por Tár.