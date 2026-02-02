Velório da escritora Heliana Barriga ocorre no Teatro Waldemar Henrique, em Belém

O velório da escritora Heliana Barriga, que morreu aos 75 anos de idade nesta segunda-feira (2) pela manhã, vítima de uma parada cardíaca, transcorrerá ao longo desta noite no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém. O velório está previsto para ter início às 22h de hoje (2), quando, então, familiares, amigos e admiradores da obra dessa escritora, compositora e contadora de histórias com mais de 40 anos de atuação na cultura paraense poderão despedir-se dela.

Heliana Barriga nasceu em 9 de agosto de 1950. Era engenheira agrônoma, tinha quatro fillhos, divorciada, com um trabalho artístico extenso voltado para o público infantil mas que também alcançava o público adulto. Heliana foi homenageada por sua contribuição à cultura paraense e amazônica na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em 2023, organizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).