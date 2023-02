Veja o que rolou na madrugada desta terça-feira, 14, no BBB 23

O Jogo da discórdia distribuiu flechadas pela casa e gerou na madrugada desta terça-feira, 14, muitos questionamentos, choros e reprogramação de rotas entre aliados. Como já era esperado, após Cristian se indispor com os dois lados da casa, ele levou nove flechas, seguido por quatro de Fred Nicácio, duas de Paula Freitas e Cezar Black e uma em Ricardo e Domitila.

Amanda e Bruna Griphao conversaram sobre o jogo da discórdia e a fala da atriz, quando mencionou Cara de Sapato e ficou transparecendo que Amanda não era importante e que ela ficou mal naquele momento. Algum tempo depois as duas conversaram e Amanda explicou que se chateou e que Bruna também já pediu para Amanda sair do quarto para conversar a sós com Larissa.

Bruna também conversou com Gustavo. O Agroboy comentou que não concordava com a estratégia de se aproximar dela e de Paula para arrancar informações. E que no começo era só em relação a Paula. "Até o momento que ele começou, era sobre a Paulinha. Ele falou 'vou me aproximar da Paula pra pegar informação' e todo mundo ficou 'pô, é ideia dele'. [...] Desde lá, a gente ficou com o pé atrás", disse Gustavo.

Paula decidiu se distanciar de Bruna, caso não saia do programa hoje a noite, isto porque Bruna duvidou de Paula, após as conversas com Cristian. Bruna disse que não gostaria que isso ocorresse. "Fazendo o recálculo de rota, eu voltando, eu tenho que pensar duas vezes antes de ficar próxima de você", comentou a paraense.

Paula fez reclamações a Sarah sobre o grupo do Quarto Deserto. “Lá são dois pesos e duas medidas. O Alface ser explosivo, é motivo de briga. Mas a Bruna ser explosiva, não é. Ela não gostar de lavar louça, é engraçado. Eu não lavar, é jogo da discórdia”, lamentou Paula.

A crise de Bruno Gaga foi levantada por Bruna e Larissa, que disseram a ele que a casa toda ficou preocupada. "Essa maneira de querer se anestesiar você está se autopunindo. Hoje, todo mundo chorou. Foi horrível te ver nesse estado”, se referindo a quantidade de bebida que ele ingeriu e o descontrole emocional.

As conversas continuaram pela madrugada, nos dois quartos.