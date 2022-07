Veja a lista de artistas de outros gêneros musicais que irão se apresentar no Rock In Rio 2022

O Rock In Rio 2022 está confirmado para acontecer entre os dias 2 e 11 se setembro e não é a primeira vez que o evento não reúne somente artistas do rock para se apresentarem. Uma delas é a mais nova confirmada, a cantora de funk, Bianca.

Confira a lista com algumas das atrações confirmadas de outros gêneros musicais:

- Victoria Engel

A artista é um dos nome da música eletrônica na Argentina.

- Post Malone

Malone é um rapper americano e dono de sucessos como "Congratulations" e "Rockstar".

- Marshmello

O DJ americano toca música eletrônica. Ficou conhecido com a música "Alone", que atingiu o Billboard Hot 100.

- Jason Derulo

O cantor de pop é a voz por trás de sucessos como "Wiggle" e "Swalla".

- Alok

O DJ é um dos nomes mais conhecidos no gênero da música eletrônica.

- L7nnon

O rapper carioca participou da música que é sucesso em aplicativos como o TikTok, "Desenrola Bate Joga de Ladin".

- MC Carol

Um dos nomes conhecidas no funk "proibidão" que contém letras com conteúdo sexual explícito.

- Justin Bieber e Demi Lovato

Ambos são artistas do mundo pop.

- Iza

A cantora brasileira canta música pop, como "Dona de Mim" e "Brisa".

- Lucy Alves

A nordestina é conhecida por seus trabalhos na música, cinema e TV.

- Gloria Groove

A artista é conhecida no meio pop.

- Duda Beat

Dona de hits como "Bixinho". A nordestina já ganhou o Troféu APCA de revelação de 2018 e teve o seu álbum de estreia incluído na lista dos dez melhores discos nacionais do ano da revista Rolling Stone.

- Coldplay

Uma das bandas de pop mais conhecidas da atualidade.

- Camila Cabello

A cubana ficou conhecida por integrar o grupo Fifth Harmony. Como artista solo, ela se destaca no gênero pop e latino.

- Djavan

Um dos nomes conhecidos do MPB.

- Ludmilla

É a segunda vez que a cantora se apresenta no palco do Rock In Rio. Seu repertório traz músicas do gênero funk.

