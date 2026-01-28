Capa Jornal Amazônia
Varejo de livros cresce em 2025 e supera R$ 3 bilhões em faturamento

Entre os gêneros literários, 2025 encerrou com Ficção representando 29,57% do faturamento do setor. Não Ficção Trade aparece em seguida, com 28,61%

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Em 2025, o varejo de livros no Brasil fechou no azul. O crescimento foi de 7,75% em volume e 8,68% em faturamento quando comparado aos resultados de 2024. Os dados são do Painel do Varejo de Livros no Brasil - pesquisa conduzida pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no País.

Em números absolutos, em 2025 foram comercializados 60,33 milhões de livros, gerando uma receita de R$ 3,09 bilhões. No ano anterior, foram 55,99 milhões de exemplares vendidos e faturamento de R$ 2,85 bilhões.

O ano de 2025 também registrou uma ligeira alta de 0,83% no preço médio, saindo de R$ 50,93 em 2024 para R$ 51,37 em 2025. A bibliodiversidade, no entanto, foi menor, com uma queda de 17,68%. Isso significa que em 2025 foram produzidos 303.397 novos ISBNs, sendo que no ano anterior esse número chegou a 368.552.

Entre os gêneros literários, 2025 encerrou com Ficção representando 29,57% do faturamento do setor. Não Ficção Trade aparece em seguida, com 28,61%. Infantil, Juvenil e Educacional representa 23,23% e Não Ficção Especialista, 18,59%.

Análises gerais

"O ano de 2025 vai ser lembrado sempre, seja pelo Rio de Janeiro ter sido escolhido a Capital Mundial do Livro, pela Unesco, seja pelos números superlativos da Bienal do Livro no Rio, seja pela consistência dos números apresentados nesse painel", comenta Dante Cid, presidente do SNEL. "Em praticamente todos os períodos tivemos resultados melhores que os comparativos com o ano anterior. Isso demonstra que estamos fazendo, nós editores, com livreiros, autores e todos os participantes do setor, algo de certo."

Mesmo desconsiderando a venda dos livros de colorir, o grande fenômeno do ano, o mercado ainda apresenta crescimento de 1,94% em volume e 5,12% em valor.

"Em 2025, o mercado editorial brasileiro superou R$ 3,09 bilhões em faturamento, com crescimento consistente em volume. Mesmo sem o impacto dos livros de colorir, o mercado segue em expansão, indicando uma dinâmica mais estrutural", analisa Luiz Gaspar, Diretor Regional da NielsenIQ Book Brasil.

Segundo Gaspar, esse avanço ocorre em um cenário de maior concentração em menos títulos, com destaque para os grandes sucessos e o crescimento da Ficção e do segmento Infantojuvenil. "O desafio para 2026 será sustentar esse ritmo de crescimento em um cenário de possível arrefecimento dos livros de colorir, aproveitando ao mesmo tempo as oportunidades trazidas por um ano marcado por Copa do Mundo e eleições", completa.

13º período de 2025

O fechamento do ano acompanha os resultados do 13º Painel do Varejo de Livros no Brasil, que compreende o período de 1º a 28 de dezembro.

Sendo assim, o setor foi impulsionado pelas vendas de Natal e pelas promoções de fim de ano, registrando a movimentação de 6,54 milhões de livros, com um faturamento de R$ 343,5 milhões. Os números são 5,91% superiores em volume, e 4,34% em faturamento, em relação ao mesmo período no ano anterior, que contabilizou 6,18 milhões de livros e R$ 329,28 milhões em receita.

Metodologia

O objetivo da criação do Painel é dar mais transparência à indústria editorial brasileira.

Para a realização do Painel, os dados são coletados diretamente do "caixa" das livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores. As informações são recebidas eletronicamente em formato de banco de dados. Após o processamento, os dados são enviados online e atualizados semanalmente.

Palavras-chave

comércio/varejo/mercado livreiro/faturamento/alta
Cultura
.
